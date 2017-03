Samorządy świetnie przygotowane - reforma oświaty

Oznacza to, że ponad 95 proc. samorządów jest już gotowych do reformy edukacji.

– Organizujemy szkołę dzięki dobrej współpracy samorządów i kuratorów oświaty. Dziękuję im za to. Cały czas jesteśmy blisko każdego samorządu i każdej szkoły – powiedziała szefowa MEN.

Minister Anna Zalewska przypomniała, że reforma edukacji ma charakter ewolucyjny. Zmiany zaczną się w roku szkolnym 2017/2018, a zakończą w roku szkolnym 2022/2023. Z kolei zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach zapoczątkowane mają być od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą się w roku szkolnym 2023/2024.

Minister edukacji powiedziała również, że pod koniec czerwca, razem z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem oraz z uczelniami wyższymi chce zaprezentować, jak od 2018 r. będzie wyglądać doskonalenie zawodowe nauczycieli.

– Przed polską szkołą stoją ogromne wyzwania i musimy na nie odpowiedzieć – podkreśliła szefowa MEN. – Nauczyciel musi doskonalić się cały czas, bo każdy rok to zupełnie inne dzieci, które wymagają konkretnych metod nauczania – podkreśliła szefowa MEN. – W kwietniu przekażę także informację o harmonogramie wprowadzania podwyżek dla nauczycieli – dodała.

W spotkaniu wziął również udział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN, który jest koordynatorem zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji. Wiceminister poinformował, że do tej pory (do 8 marca br.) do kuratorów oświaty wpłynęło w sumie 2723 uchwał w sprawie projektów dostosowania sieci szkół, z czego 372 od powiatów (98 proc.), a 2351 ze strony gmin (95 proc.).

W województwie kujawsko-pomorskim oraz świętokrzyskim wszystkie samorządy przekazały kuratorom oświaty swoje uchwały (100 proc.). W województwie pomorskim, śląskim i łódzkim do wdrożenia reformy edukacji gotowy jest już każdy powiat oraz 98 proc. samorządów gminnych. Z kolei w województwie podlaskim i małopolskim wszystkie rady powiatów i 97 proc. rad gmin przekazało kuratorom swoje propozycje dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

W całym kraju kuratorzy oświaty zaopiniowali 1751 uchwał, co oznacza, że ponad 60 proc. wszystkich jednostek samorządu terytorialnego zobligowanych prawem do dostosowania sieci szkolnych otrzymało już opinię kuratora oświaty. Ponad 99 proc. samorządów dostało opinię pozytywną.

Do 31 marca br. powinno być podjętych 2858 uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, w tym:

• 380 przez rady powiatów – uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych i ponadpodstawowych do nowego ustroju szkolnego (314 podjętych przez powiaty i 66 przez miasta na prawach powiatów);

• 2478 przez rady gmin – uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i sieci gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (zgodnie

z podziałem administracyjnym w Polsce są: 302 gminy miejskie, 1555 gmin wiejskich i 621 gmin miejsko-wiejskich).