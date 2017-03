Sieć szkół zakończona - reforma oświaty 2017 r.

Wdrażana obecnie reforma edukacji ma charakter ewolucyjny. Zmiany zaczną się w roku szkolnym 2017/2018, a zakończą w roku szkolnym 2022/2023. Z kolei zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach mają być zapoczątkowane od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą się w roku szkolnym 2023/2024.

Zgodnie z prawem, do 31 marca br. powinno być podjętych 2858 uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, w tym:

380 przez rady powiatów – uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych i ponadpodstawowych do nowego ustroju szkolnego (314 podjętych przez powiaty i 66 przez miasta na prawach powiatów);

2478 przez rady gmin – uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i sieci gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (zgodnie z podziałem administracyjnym w Polsce są: 302 gminy miejskie, 1555 gmin wiejskich i 621 gmin miejsko-wiejskich).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zobowiązała rady gmin i powiatów do:

podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci do nowego ustroju szkolnego;

uzyskania opinii kuratora oświaty (opinia jest wiążąca);

uzyskania opinii reprezentatywnych związków zawodowych (opinia nie jest wiążąca);

podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci do nowego ustroju szkolnego.

Do dziś do kuratorów oświaty wpłynęło w sumie 2815 uchwał w sprawie projektów dostosowania sieci szkół, z czego 377 od powiatów (99,21 proc.), a 2438 ze strony gmin (98,39 proc.).

W całym kraju kuratorzy oświaty zaopiniowali wszystkie nadesłane do nich uchwały. Żadna z uchwał przekazanych kuratorom nie otrzymała opinii negatywnej.

Do 28 marca br. samorządy podjęły 1147 uchwał w sprawie dostosowania sieci do nowego ustroju szkolnego (40,75% wszystkich samorządów, których uchwały zostały zaopiniowane przez kuratora).

Jak wynika z informacji kuratorów oświaty, blisko 60% samorządów ostateczną uchwałę podejmie na sesjach rady zaplanowanych na 29, 30 i 31 marca.

Ostateczne uchwały o nowej sieci szkół podjęły już takie miasta jak: Warszawa, Szczecin, Koszalin, Poznań, Rzeszów, Zielona Góra, Białystok, Lublin, Wrocław i Zamość.

Do 31 marca samorządy mają czas na podjęcie uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Odpowiadając na prośbę wielu z nich przygotowaliśmy specjalne materiały informacyjne oraz projekt przykładowej uchwały w sprawie projektu dostosowania sieć szkół do nowego ustroju szkolnego (tzw. specuchwały), tak aby ułatwić samorządom przygotowanie się do wdrożenia nowego prawa.