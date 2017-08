Zajęcia dodatkowe w przedszkolach 2017/2018

W przedszkolach publicznych realizowane są dwa rodzaje zajęć edukacyjnych. Pierwsze z nich to zajęcia opisane w podstawie programowej, prowadzone przez zatrudnionych w placówkach nauczycieli.

Na mocy, aktualnie obowiązującego, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół w każdym przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego proponowany przez nauczycieli i dopuszczany przez dyrektora placówki po konsultacji z radą pedagogiczną

Program przedstawiony w rozporządzeniu szczegółowo opisuje rozmaite aktywności, które powinny być uwzględniane przez dyrektorów publicznych placówek. Twórcy rozporządzenia wyszli z założenia, że celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka i przygotowanie go do nauki w dalszych etapach edukacji.

Płatne zajęcia dodatkowe w przedszkolach publicznych?

Obok programu mogą być realizowane zajęcia dodatkowe, które powinny być dostosowane do wieku dzieci, specyfiki placówki i dostępne dla każdego przedszkolaka. Najczęściej organizowane są kursy języka angielskiego, ćwiczenia z logopedą i rytmika, jednak katalog nieuwzględnionych w programie aktywności może być szerszy w zależności od inicjatywy i aktywności dyrektorów przedszkoli.

Ilość zajęć dodatkowych nie może powodować podwyższenia opłaty za korzystanie dziecka z przedszkola. W praktyce oznacza to, że, niezależnie od woli rodziców, w godzinach przebywania dzieci w przedszkolu nie mogą być organizowane zajęcia dodatkowe, za które pobierane byłyby opłaty. Dyrektorzy mają wprawdzie możliwość organizowania płatnych zajęć dodatkowych, jednak mogą to robić wyłącznie po godzinach zajęć, w formie wynajmowania sal przedszkolnych.

Przedszkola często obchodzą ten przepis. W imię stosowania literalnej wykładni rozporządzenia zajęcia organizowane są po piątej „bezpłatnej” godzinie pobytu dziecka.

W pierwszej kolejności zajęcia, nawet te dodatkowe, nieobjęte podstawą programową powinni prowadzić nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

Kto może prowadzić zajęcia w przedszkolu?

Nie wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu muszą być specjalistami, podobnie nie wszyscy muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne. Minister Anna Zalewska zwróciła uwagę na to zagadnienie w liście skierowanym do dyrektorów przedszkoli. Pisała o tych, którzy nauczali języka angielskiego: „Do dnia 31 sierpnia 2020 r., nauczyciele przedszkoli legitymujący się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, mogą prowadzić zajęcia językowe bez konieczności ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego nauczania danego języka obcego”.

Za realizację zajęć opisanych w podstawie programowej odpowiadają dyrektor przedszkola oraz organ samorządowy prowadzący placówkę, za dobór personelu i organizację zajęć dodatkowych - dyrektor.

