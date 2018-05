Przetwarzanie danych dotyczących pasażera 2018 r.

Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania (Dz. Urz. UE L 132 z 04.05.2016, s. 119).

W celu transpozycji dyrektywy, przedmiotowa ustawa ustanawia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej system gromadzenia i przetwarzania danych PNR, określając zasady i warunki przekazywania przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera oraz przetwarzania tych danych w celu zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępstw o charakterze terrorystycznym i innych przestępstw lub przestępstw skarbowych oraz ścigania ich sprawców, a także podmioty właściwe w tych sprawach.

reklama reklama

Dane PNR obejmują dane dotyczące przelotu pasażera, w tym dane osobowe, które są przetwarzane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przewoźników lotniczych w celu dokonania rezerwacji lub realizacji lotu w ramach przewozu lotniczego, podlegające przekazaniu przez przewoźnika lotniczego do Krajowej Jednostki do spraw Informacji o Pasażerach (JIP). Ustawa nakłada obowiązek nieodpłatnego przekazywania do JIP danych PNR na przewoźników lotniczych organizujących loty PNR. Pojęcie ,,lot PNR” oznacza lot statku powietrznego wykonującego przewóz lotniczy pasażerów, podczas którego następuje przekroczenie granicy państwowej, a start albo lądowanie statku powietrznego następuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewoźnicy lotniczy będą obowiązani do przekazywania gromadzonych przez siebie danych wszystkich pasażerów przed każdym realizowanym lotem PNR w okresie od 48 do 24 godzin przed planowanym rozpoczęciem lotu oraz niezwłocznie po zakończeniu odprawy biletowo-bagażowej i wejściu pasażerów na pokład statku powietrznego, kiedy nie mogą już go opuścić przed jego startem, a inni pasażerowie nie mogą wejść na pokład. W przypadku bezpośredniego i rzeczywistego zagrożenia przestępstwem, właściwy organ może wystąpić o przekazanie danych PNR do JIP w trybie wnioskowym, określając przy tym inny termin ich przekazania. Wniosek będzie można złożyć ustnie, a następnie niezwłocznie potwierdzić go w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektroniczne.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: http://www.prezydent.pl