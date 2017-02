Nowe wymagania dla kotłów na paliwo stałe

Ostatnie wskaźniki zanieczyszczenia powietrza w Polsce pokazują, że potrzebne są pilne działania w tym zakresie. Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe ma sprawić, że dostępne będą w sprzedaży oraz dopuszczone do montaży wyłącznie kotły o najlepszych parametrach emisyjnych, czyli klasy 5.

"Dokument zostanie przyjęty najpóźniej do końca czerwca, tak aby jego zapisy zaczęły obowiązywać jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018" – mówi wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Obecnie największym zainteresowaniem wśród nabywców – głównie ze względu na niską cenę – cieszą się kotły najtańsze, a tym samym o bardzo niskich parametrach dotyczących ich emisyjności. Urządzenia te nie mają – jak ma to miejsce w instalacjach przemysłowych – filtrów eliminujących emisję niebezpiecznych związków do powietrza. Analiza dotychczas przeprowadzonych ocen jakości powietrza za lata 2003–2013 wskazuje na poprawę, natomiast zmienia się udział poszczególnych źródeł mających wpływ na stan jakości powietrza. Wyniki ocen rocznych, wskazują, że za nieodpowiedni stan jakości powietrza w Polsce odpowiada obecnie w pierwszej kolejności zjawisko tzw. niskiej emisji, pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego oraz z transportu.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, kotły wprowadzane do obrotu będą musiały spełniać zaostrzone normy od 1 października 2017 r. Dodatkowo, te wyprodukowane do końca września 2017 r. będą mogły być wprowadzone na rynek do końca czerwca 2018 r.

Warto pamiętać, że od 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie unijne (tzw. dyrektywa ecodesign) dotyczące norm emisyjnych, także de facto rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju przygotuje rynek już ponad rok wcześniej na ostrzejsze normy.

Projekt rozporządzenia poddano uzgodnieniom międzyresortowym i konsultacjom publicznym w październiku 2016 r. 17 stycznia br. został przekazany na Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Z treścią dokumentu można się zapoznać na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Źródło: Ministerstwo Rozwoju