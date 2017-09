Zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2017 r.

Zdaniem Wojewody przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie pozwalają na ograniczenie obowiązujących taryf jedynie do części gminy.

Wojewoda Małopolski rozstrzygnięciem nadzorczym NR WN-II.4131.1.17.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie wsi.

Rada gminy w drodze uchwały zatwierdziła różne stawki taryfowe dla tych samych grup odbiorców uzasadniając to tym, że mieszkańcy gminy w większości podłączeni są do kanalizacji należących do przedsiębiorstw z terenu sąsiednich gmin. Przedmiotowej uchwale Wojewoda zarzucił rażące naruszenie art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [u.z.z.w.].Zdaniem organu nadzoru art. 24 ust. 9a wspomnianej ustawy nie pozwala na przejęcie przez radę gminy taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, która obowiązywałaby na terenie tylko jednej wsi. Niedopuszczalne jest, zdaniem Wojewody ograniczenie obowiązywania uchwały wyłącznie do części terenu gminy.

Jak wskazał Wojewoda, z analizy przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a w szczególności art. 24 ust. 1 i 9a, wynika, że niemożliwe jest ograniczenie obowiązujących taryf jedynie do części gminy, w przeciwnym razie doszłoby do sytuacji, w której dla tej samej kategorii odbiorców obowiązują różne stawki w zależności od terytorium. Zdaniem organu nadzoru przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne powinno opracowywać taryfy, w tym stawki taryfowe, z uwzględnieniem stanu faktycznego występującego na terenie konkretnej gminy. Zgodnie z art. 20 u.z.z.w. przedsiębiorstwo ustala taryfę na podstawie niezbędnych przychodów po rozdzieleniu ich na poszczególne grupy taryfowe odbiorców usług. Ceny i stawki opłat określonych w taryfie różnicowane są dla poszczególnych grup odbiorców na podstawie udokumentowanych różnic kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Kryteria różnicowania cen i stawek zawartych w taryfie uregulowane zostały z kolei w rozporządzeniu Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie ścieków. Niemożliwe jest posłużenie się innymi kryteriami, niż te wskazane w rozporządzeniu. Sytuacja. w której dla części terytorium gminy, dla tej samej kategorii odbiorców obowiązują inne stawki niż na pozostałym terenie jest, zdaniem Wojewody niedopuszczalna.

Przedmiotowa uchwała, w ocenie organu nadzoru, podjęta została z przekroczeniem delegacji ustawowej, dlatego też organ ten stwierdził jej nieważność.

