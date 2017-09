Już od 9 września 2017 r. zmiany w usuwaniu drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków

Zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wydawane na podstawie uop

Dotychczas zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków wydawał wojewódzki konserwator zabytków na podstawie przepisów u.o.p. Organ ten naliczał również w zezwoleniach opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu i pobierał je. Do tego organu należało również kierować zgłoszenia w przypadku usuwania drzew na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków a stanowiących własność osób fizycznych. Co więcej, usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków bez zezwolenia zagrożone było administracyjną karą pieniężną.

Na gruncie takiego stanu prawnego problematyczne było co należy rozumieć przez „nieruchomość wpisaną do rejestru zabytków”, o czym była mowa w artykule pt. „Konserwator zabytków a wycinka drzew” (opublikowanym na portalu http://prawodlasamorzadu.pl), a tym samym dochodziło czasem do sporów kompetencyjnych pomiędzy wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a wojewódzkim konserwatorem zabytków odnośnie do tego, który z tych organów właściwy jest do wydania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów z danej nieruchomości.

Były dwie decyzje tego samego organu

W niektórych przypadkach (w zależności od okoliczności), usunięcie drzewa lub krzewu z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków było kwalifikowane jak element prac konserwatorskich przy zabytku albo działanie o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [dalej: ustawa o ochronie zabytków] mogące prowadzić do zmiany wyglądu zabytku i wymagało uzyskania dwóch decyzji tego samego organu (wojewódzkiego konserwatora zabytków), tj. zezwolenia na usunięcie drzewa i niezależnie od tego, pozwolenia na prace konserwatorskie polegające na owym usunięciu drzewa.

Będzie jedno pozwolenie konserwatorskie

W znowelizowanym kształcie art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy o ochronie zabytków będzie stanowił, że pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, w tym usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości, z wyjątkiem przypadków prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.