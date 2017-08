Czeka nas spółdzielcza rewolucja?

Członkowie oczekujący już nie przesądzą o wynikach głosowań

Krajowe media w ostatnim czasie dość często informują o zmianach przepisów regulujących działalność spółdzielni mieszkaniowych. Szczególnym zainteresowaniem dziennikarzy cieszą się regulacje uzależniające członkostwo w spółdzielni od posiadania spółdzielczego lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Jak dodaje Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, nowe przepisy przewidują również status spółdzielcy dla osób posiadających roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu albo ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych wskazuje też, że roszczenie o przyjęcie do spółdzielni będzie posiadał nabywca wyodrębnionego mieszkania, które znajduje się w spółdzielczym bloku. Co ważne, nowe regulacje wprowadzone ustawą z 20 lipca 2017 roku, znoszą instytucję tzw. członków oczekujących.

Likwidacja instytucji członków oczekujących jest odpowiedzią rządu na doniesienia mediów o możliwości nieuczciwego wykorzystywania takich osób podczas głosowań. Zdarzały się już przypadki celowego przyjmowania do spółdzielni oczekujących członków (np. krewnych lub znajomych prezesa), którzy głosowali zgodnie z wytycznymi zarządu. Warto wspomnieć, że likwidacja instytucji członka oczekującego, nie jest tylko odpowiedzią na niewłaściwe praktyki władz niektórych spółdzielni. Jak tłumaczy analityk portalu RynekPierwotny.pl niedawna zmiana zasad członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, uwzględnia wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 lutego 2015 r. (sygn. akt K 60/13). We wspomnianym wyroku TK wskazał na niekonstytucyjność przepisów dopuszczających członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej osób, którym nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa odrębnej własności lokalu.

reklama reklama

Zobacz serwis: Rozwój i promocja

Nowe przepisy będą korzystne np. dla zadłużonych lokatorów …

Oprócz najbardziej medialnej zmiany dotyczącej zasad członkostwa i członków oczekujących, ustawa z 20 lipca 2017 roku wprowadza również inne, nie mniej ważne modyfikacje zasad działania spółdzielni mieszkaniowych. Do tej kategorii, można zaliczyć następujące regulacje:

pozbawienie spółdzielni mieszkaniowej możliwości podejmowania uchwały dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu ze względu na zaległości czynszowe, łamanie zasad porządku domowego albo niewłaściwe zachowanie lokatora (o wygaśnięciu prawa o lokalu w takich sytuacjach będzie decydował sąd)

wprowadzenie możliwości odzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przez osobę, która utraciła je na wskutek zaległości czynszowych i następnie spłaciła długi wobec spółdzielni razem z odsetkami (taki zwrot będzie możliwy, gdy danego mieszkania nie zasiedlił jeszcze inny lokator)

wyłączenie spod egzekucji komorniczej opłat za media wnoszonych przez osoby zamieszkujące w spółdzielczych blokach (brak wyłączenia tych kwot z egzekucji, skutkował powstaniem zaległości np. wobec firm dostarczających prąd lub wodę)

uniemożliwienie przeprowadzania okresowej kontroli (tzw. lustracji) przez osoby pełniące ważne funkcje w jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej

wprowadzenie możliwości uczestniczenia w walnym zebraniu członków spółdzielni poprzez pełnomocnika (jeden pełnomocnik może reprezentować tylko jedną osobę)

ustanowienie zasad rozliczenia funduszu remontowego z mieszkańcami bloku, w którym powstała wspólnota mieszkaniowa (były członek spółdzielni lub właściciel mieszkania niebędący członkiem spółdzielni stanie się współwłaścicielem środków zgromadzonych na funduszu remontowym proporcjonalnie do udziału w nieruchomości wspólnej)

Ostatnia zmiana (dotycząca funduszu remontowego spółdzielni), również jest następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 lutego 2015 r. (sygn. akt K 60/13). Jak tłumaczy analityk portalu RynekPierwotny.pl, we wspomnianym wyroku TK uznał, że przepisy nie przewidujące prawa byłego członka spółdzielni mieszkaniowej do odpowiedniej części funduszu remontowego, były niezgodne z Konstytucją RP.

W ramach podsumowania warto dodać, że na dzień 22 sierpień 2017 roku ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze, nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Wspomniana ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.

Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

www.rynekpierwotny.pl