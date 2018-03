Wójt i rada gminy w gospodarce nieruchomościami

Z perspektywy rady gminy najważniejszym przepisem kompetencyjnym w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminy jest art. 18 pkt 9 lit. a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.). Przepis ten przesądza, że to do właściwości rady gminy należy określanie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. W przepisie tym podkreślono też, że do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

Podejmując uchwały na kanwie wymienionego przepisu, rady gmin próbują (zwłaszcza przy okazji wyrażania zgody na konkretną transakcję) obwarować ją konkretnymi zastrzeżeniami. Takie przypadki zdarzają się także w przypadku uchwał określających warunki odnoszące się do transakcji związanych z wszystkimi nieruchomościami gminnymi. Przykładowo wskazać można, że w zakresie spraw, które rada gminy może uregulować na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a u.s.g., nie mieszczą się postanowienia określające sposoby i terminy płatności czynszu oraz zobowiązujące dzierżawcę do opłacania, oprócz czynszu dzierżawnego, np. należności z tytułu podatków lokalnych. Jak wyjaśnił bowiem Wojewoda Wielkopolski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 29 stycznia 2016 r. (zn. KN-I.4131.1.13.2016.22) "przepisy te zawierają uregulowania właściwe dla sfery stosunków cywilnoprawnych i powinny stanowić element umów dzierżawy, jakie organ wykonawczy będzie zawierał z indywidualnymi podmiotami. Kwestie te reguluje Kodeks cywilny m.in. w przepisach art. 699 i 702. Rada, przesądzając w drodze aktu prawa miejscowego o bezwzględnym obowiązku dzierżawców do opłacania należności z tytułu podatków lokalnych wkracza w zakres uprawnień wójta, który - jako organ podatkowy - może stosować ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu podatków lokalnych".

Wójt i rada gminy w gospodarce nieruchomościami