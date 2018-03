Kiedy można stracić dofinansowanie w programie Mieszkanie dla Młodych?

5 lat karencji

Jak tłumaczy Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, artykuł 14 ustawy wprowadza 5-letni okres karencji, po upływie którego beneficjent programu dopłat będzie mógł bez ograniczeń dysponować zakupionym w MdM lokum. Do czasu upłynięcia tego terminu ustawodawca zastrzega szereg czynności związanych z przedmiotowym mieszkaniem, których przeprowadzenie wbrew przyjętym przepisom skutkować będzie zwrotem dopłaty w całości lub części.

Przede wszystkim nabytego z dopłatą MdM mieszkania nie można w okresie 5-letnim sprzedać albo dokonać zbycia współwłasności. Podobnie jest z wynajmem a nawet z użyczeniem, czyli nieodpłatnym udostępnieniem.

reklama reklama

Stanowczo zakazana jest również zmiana sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych. Co to oznacza? Na przykład to, że nie można w takim lokum zarejestrować a następnie praktykować takiej działalności gospodarczej, która by uniemożliwiała normalne w nim zamieszkiwanie.

Kolejną sytuacją warunkującą zwrot części dopłaty w ramach MdM jest uzyskanie prawa własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego. Dotyczy to również spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Natomiast dopuszczalne jest uzyskanie tych praw w drodze dziedziczenia.

Ekspert portalu RynekPierwotny.pl tłumaczy także, że należy też wystrzegać się wcześniejszej spłaty kredytu. Beneficjent MdM-u, który przed terminem spłaci hipotekę albo jej część przekraczającą wysokość udzielonego dofinansowania, także będzie musiał zwrócić część finansowego wsparcia.

Czas na zwrot i jego wymiar

W okolicznościach zaistnienia któregoś z powyższych przypadków, kredytobiorca ma dokładnie 30 dni na poinformowanie Banku Gospodarstwa Krajowego o zaistniałym zdarzeniu, zaś 60 dni od jego powstania na zwrot nienależnej kwoty. Nieujawnienie sytuacji nakazującej zwrot części lub całości subwencji mieszkaniowej skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych.

Zobacz: Finanse

Kwota zwrotu do Funduszu Dopłat odpowiada iloczynowi sumy uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.

Skutki wyłudzenia dopłaty w MDM

Ustawodawca w Art. 15 przewidział również bardziej drastyczne przypadki nieuprawnionego uzyskania dopłaty w programie MdM. Chodzi o sytuacje wynikające z art. 297 § 1 oraz § 2 Kodeksu karnego, a więc prawomocny wyrok skazujący beneficjenta MdM za przestępstwo przedłożenia dokumentu poświadczającego nieprawdę, tudzież celowo podrobionego lub przerobionego. Konsekwencją tego typu czynu zabronionego jest zwrot pełnej kwoty wsparcia wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wypłaty subwencji.

Z kolei Art. 16 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi obliguje beneficjenta do zwrotu dopłaty w całości, jeżeli ich wypłata nastąpiła z naruszeniem głównych warunków programu subwencji mieszkaniowych, czyli dopuszczalnego wieku beneficjenta lub posiadania przez niego w przeszłości praw własnościowych do innej nieruchomości mieszkaniowej.