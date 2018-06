Porada dietetyka w koszyku świadczeń gwarantowanych

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił we wtorek do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o informację na temat działań dotyczących otyłości i nadwagi u dzieci. Chciałby m.in. wyjaśnienia w sprawie możliwości uwzględnienia porady dietetyka w koszyku świadczeń gwarantowanych.

Rzecznik przypomniał, że jesienią ub.r. informował resort zdrowia o postulatach przedstawicieli środowiska medycznego, organizacji pozarządowych, ekspertów i dietetyków dotyczących uznania porady żywieniowo-dietetycznej za świadczenie gwarantowane.

reklama reklama

Wskazał, że zimą 2017 r. poinformowano go, iż już czerwcu 2016 r. do Ministerstwa Zdrowia wpłynął wniosek o zakwalifikowanie porady dietetycznej dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci do piątego roku życia jako świadczenia gwarantowanego z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz że w grudniu 2017 r. minister zlecił prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) przygotowanie rekomendacji w tej sprawie.

RPD podał jednak, że 28 maja br. Rada Przejrzystości uznała zakwalifikowanie takiej porady jako świadczenia gwarantowanego za niezasadne. Przekazał, że Rada zaleciła przeprowadzenie badań pilotażowych dla określenia skuteczności i trwałości efektów takiej interwencji. Poinformował, że zdaniem Rady nie należy dopuszczać świadczenia realizowanego przez dietetyków, gdy jego skuteczność jest niejasna, zaś takich porad udzielają pediatrzy. Rada – jak przekazał RPD – oceniła, że "brak jest wystarczająco przekonujących badań eksperymentalnych wykazujących skuteczność interwencji dietetycznej w odniesieniu do rodziców/opiekunów dzieci w wieku od pół do 5 roku życia" oraz że "brak dostatecznych danych, na ile porady udzielane przez dietetyczki zmieniają postawy behawioralne pacjentów oraz na ile są one trwałe".

RPD wskazał również, że 5 czerwca br. także prezes AOTMiT wydał rekomendację, by nie kwalifikować porad dietetycznych dla kobiet w ciąży oraz rodziców, opiekunów faktycznych lub przedstawicieli ustawowych dzieci od 6. miesiąca życia do ukończenia 5. roku życia jako świadczenia gwarantowanego z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

W uzasadnieniu prezes AOTMiT wskazał m.in., że przedstawione w Karcie Problemu Zdrowotnego świadczenie budzi wiele zastrzeżeń. Oceniono, że "zostało ono opisane w sposób niejasny i niespójny, przez co trudne jest jego umiejscowienie w systemie, jak również oszacowanie wpływu na budżet płatnika". AOTMiT podnosiła ponadto, że postulowane świadczenie obejmuje świadczenia już dostępne w ramach wizyt położnych i pielęgniarek.

Zgodnie z sugestią prezesa AOTMiT profilaktyka pierwotna i wtórna otyłości powinna być realizowana w ramach dotychczasowych zadań podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), zaś osoby z nieprawidłową masą ciała mogą być następnie kierowane przez lekarza POZ do poradni dietetycznych działających ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Nowe świadczenie powinno zatem obejmować wyłącznie porady dietetyczne udzielane przez dietetyków w ramach AOS. Rzecznik zwrócił się do MZ o odniesienie się do sugestii prezesa AOTMiT.

Resort powinien odpowiedzieć na pismo rzecznika w ciągu 30 dni.(PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl