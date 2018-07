Świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych 2018 i 2019 r.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do przyznania świadczeń określonych w ustawie o wspieraniu osób o znacznym stopniu niepełnosprawności wszystkim dzieciom z niepełnosprawnością.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalik w liście do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej zwrócił uwagę, że ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności nie obejmuje dzieci z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 16 roku życia.

Wskazał, że o stopniu niepełnosprawności orzeka się w stosunku do osób, które ukończyły 16 lat. "Natomiast osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku" – wyjaśnił w liście do szefowej resortu rodziny.

"Jest dla mnie niezrozumiałe, dlaczego Ustawodawca uznał, że dzieciom do lat 16 taka pomoc się nie należy" – napisał Michalak. Poprosił minister Rafalską "o podjęcie działań zmierzających do przyznania świadczeń określonych w ww. ustawie dla wszystkich dzieci do lat 16, tak by system wsparcia obejmował wszystkie dzieci z niepełnosprawnością".

W ubiegłym tygodniu wiceprzewodniczący sejmowej komisji zdrowia Tomasz Latos (PiS) w rozmowie z PAP zapowiedział już, że ustawa wprowadzająca szczególne wsparcie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności zostanie zmieniona. "Dostrzegamy, że trzeba zapisać regulacje dotyczące dzieci do 16. roku życia" – powiedział Latos.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności została uchwalona w odpowiedzi na protest w Sejmie opiekunów osób niepełnosprawnych i ich dorosłych podopiecznych. Protest trwał od 18 kwietnia do 27 maja. Protestujący uważają, że zrealizowano jeden ich postulat - zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy. Wprowadzenie szczególnych uprawnień w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych i wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności ich nie satysfakcjonowało, domagali się wsparcia w formie pieniężnej – 500 zł - wprowadzanego etapami. (PAP)

autor: Wojciech Kamiński