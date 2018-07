Nowa strategia polityki senioralnej

„Ten dokument wskazuje kierunki działań państwa wobec osób starszych. Jest on niezbędny z uwagi na postępujące zmiany demograficzne w naszym kraju. Żyjemy coraz dłużej, ale z czasem komfort życia się pogarsza. Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce to zmienić” – powiedziała wicepremier Beata Szydło, szefowa KSRM.

Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła członkom Komitetu dokument strategiczny poświęcony wsparciu osób starszych, w tym także niesamodzielnych osób w podeszłym wieku pn. „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo-Uczestnictwo-Solidarność”. Jego celem jest podniesienie jakości i poziomu życia seniorów oraz wspieranie ich jak najdłuższej samodzielności i aktywności. To pierwszy kompleksowy dokument rządowy uwzględniający szczegółowe rozwiązania we wszystkich najważniejszych sferach życia osób starszych, między innymi w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zdrowia, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także potrzeby dostosowania infrastruktury, systemu służby zdrowia czy rynku pracy do potrzeb i możliwości osób starszych. Komitet pozytywnie zaopiniował dokument.

reklama reklama

Polityka społeczna wobec osób starszych

Rozwiązania zaplanowane wobec ogółu osób starszych uwzględniają 7 obszarów działań. Pierwszym z nich jest kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie między innymi poprzez realizację edukacyjnych kampanii społecznych. Drugi zakłada wspieranie wszelkich form aktywności – obywatelskiej, społecznej, kulturalnej, sportowej i religijnej osób starszych poprzez likwidację barier informacyjnych i technicznych oraz wsparcie organizacji senioralnych. Trzeci obszar uwzględnia wykorzystanie potencjału osób starszych w życiu gospodarczym i na rynku pracy, by zapobiegać ich wykluczeniu ekonomicznemu, cyfrowemu i technologicznemu. Czwarty obejmuje działania z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób oraz dostępu do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji poprzez np. rozwój telemedycyny i teleopieki oraz dostęp do udogodnień technicznych, wspierających samodzielność osób starszych. Piąty obszar polega na przeciwdziałaniu przemocy i zaniedbaniom wobec osób starszych dzięki np. stworzeniu sieci poradnictwa na terenie kraju. Kolejny obszar dotyczy wspierania integracji międzypokoleniowej m.in. poprzez realizację projektów edukacyjnych, wspieranie wolontariatu i rozwój infrastruktury społecznej. Ostatni – siódmy – filar poświęcony jest szeroko zakrojonym działaniom edukacyjnym na temat starości i promocji zawodów opiekuńczych.

Polityka społeczna wobec niesamodzielnych osób starszych

Po raz pierwszy w dokumencie wyznaczającym kierunki działań w ramach polityki senioralnej uwzględniona została kwestia niesamodzielnych osób starszych, w ramach której opracowane zostały 4 obszary działań.

Pierwszym z nich jest zmniejszenie skali zależności osób starszych od pomocy innych poprzez ułatwienie dostępu do usług wzmacniających samodzielność np. poprzez rozwój sieci wypożyczalni sprzętu wspomagającego funkcjonowanie, a także dostosowanie miejsc zamieszkania do potrzeb tych osób. Drugi zakłada zapewnienie dostępu do usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Trzeci opiera się na rozwoju sieci usług środowiskowych i instytucjonalnych. W ramach tego obszaru rekomenduje się wprowadzenie wymogu posiadania określonych kwalifikacji przez pracowników opiekujących się niesamodzielnymi osobami starszymi. Czwarty obszar poświęcony jest wsparcie nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych przez instytucje publiczne sprawujących opiekę między innymi dzięki profesjonalnemu wsparciu rodzin sprawujących opiekę domową (poradnictwo, konsultacje, treningi umiejętności opiekunów), a także czasowe odciążenie opiekunów z tych obowiązków.

Zobacz: Zdrowie

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko przedstawiła członkom Komitetu informację o pierwszych dniach funkcjonowania ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

„Placówki ochrony zdrowia są przygotowane do realizacji dodatkowych świadczeń dla osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Pacjenci są przyjmowani w terminach zgodnych z wytycznymi wynikającymi z ustawy. Na dzień dzisiejszy nie mamy sygnałów z kraju o jakichkolwiek nieprawidłowościach” – powiedziała wiceminister zdrowia.

Ustawa przewidująca szczególne uprawnienia dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności weszła w życie 1 lipca br.

Źródło: premier.gov.pl