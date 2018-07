NFOŚiGW ogłasza nowe nabory

Trwają trzy nabory, w których NFOŚiGW dofinansuje edukację ekologiczną.

Prawie 50 milionów złotych rozdysponuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia wpływające na świadomość ekologiczną i kształtowanie postaw poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Ogłoszone trzy nabory w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna potrwają do 21 grudnia 2018 r.

Beneficjentami NFOŚiGW mogą zostać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Na działania związane z kształceniem, wymianą najnowszej wiedzy oraz dotyczące wsparcia systemu edukacji w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, realizowane w formie konferencji, NFOŚiGW przewidział 1 mln zł dotacji i 0,1 mln zł pożyczek na pokrycie wkładu własnego. Warunkiem zaakceptowania wniosku o dofinansowanie jest zasięg ponadregionalny projektu, czyli zapewnienie możliwości dostępu lub udziału w konferencjach osobom z co najmniej dwóch województw.

Tymczasem aż 15 mln zł dotacji i 0,75 mln zł pożyczek na pokrycie wkładu własnego, NFOŚiGW przewidział na wyposażenie i doposażenie oraz adaptację, remont i rozbudowę centrów edukacyjnych poświęconych zagadnieniom ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Zgłaszane do dofinansowania centra edukacyjne muszą mieć zasięg ogólnopolski, a planowany zakres prac powinien mieć wpływ na unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej danego obiektu lub regionu w dostosowaniu do odbiorców, w tym osób niepełnosprawnych. Ogłoszony nabór dotyczy przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki Ministra właściwego ds. środowiska i należy pamiętać, że złożenie wniosku musi być poprzedzone pisemnym wskazaniem przez Ministra Środowiska przedsięwzięcia przedstawionego do dofinansowania.

Z kolei na inne przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki Ministra Środowiska zarezerwowano 30 mln zł dotacji i 1,5 mln zł pożyczek na pokrycie wkładu własnego. Mowa tu o takich działaniach edukacyjnych – ogólnopolskich lub ponadregionalnych – jak: kampanie cross-mediowe, programy telewizyjne, radiowe, filmy, programy aktywnej edukacji, imprezy edukacyjne, konkursy, szkolenia, warsztaty, e-learning. W tym przypadku również trzeba pamiętać, że złożenie wniosku musi być poprzedzone pisemnym wskazaniem przez Ministra Środowiska przedsięwzięcia przedstawionego do dofinansowania.

Szczegóły naborów w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW Edukacja ekologiczna:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/