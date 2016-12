Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie dróg samorządowych w 2017 r.

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczane są na dofinansowanie:

inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,

utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu,

remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

W 2017 r., oprócz zadań inwestycyjnych obejmujących budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich, dofinansowanie będą mogły otrzymać także zadania obejmujące budowę lub przebudowę dróg zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do miejsc załadunku i wyładunku, np. centrów logistycznych, terminali przeładunkowych itp. Nowy rodzaj inwestycji obejmować ma wykonanie robót pozwalających na dostosowanie drogi do nacisku 11,5 tony na oś.

Wnioski o dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej można składać do 10 lutego 2017 r.

Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Corocznie środki dzielone są według ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Rezerwa jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa