Polska szkoła 2017 - 2022

W miejsce zasadniczych szkół zawodowych powstaną dwustopniowe szkoły branżowe. Stopniowo wygaszane będą gimnazja.

Zgodnie z przepisami wprowadzającymi, pierwsze artykuły reformy oświatowej wchodzą w życie trzy dni po ogłoszeniu. Najpilniejsze terminy związane z reformą dotyczą teraz organów prowadzących szkoły.

Reforma oświaty rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów - nie będzie już do nich prowadzona rekrutacja. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III. Od 1 września 2019 r. gimnazjów nie będzie już w ustroju szkolnym.

Wprowadzono wiele możliwości przekształcania szkół. Zespół szkół, w skład którego wchodzi dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum stanie się z mocy prawa 8-letnią szkołą podstawową, a nauczyciele z tego gimnazjum staną się nauczycielami szkoły podstawowej. Pozostałe gimnazja mogą zostać przekształcone w szkołę podstawową, w liceum, technikum, szkołę branżową lub mogą zostać włączone do któregoś z nowo powstałych typów szkół.

Decyzja co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum albo jego włączenia do innej szkoły należeć będzie do kompetencji samorządu prowadzącego gimnazjum, osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe publiczne lub niepubliczne gimnazjum.

Wydłużenie nauki w szkołach podstawowych z 6 do 8 lat nie oznacza, że uczeń przez cały czas nauki w szkole podstawowej będzie się uczył w tym samym budynku szkolnym. Samorządy będą mogły bowiem część klas np. klasy I-IV umieścić w jednym budynku, a klasy starsze V-VIII w innym.

W okresie przejściowym organ prowadzący będzie mógł także przenieść do innej szkoły pojedynczych uczniów, gdy np. w wyniku zmiany struktury szkół zmienia się ich obwody, a nawet całe oddziały klasowe. Jeżeli w danej publicznej szkole podstawowej są co najmniej dwie klasy III gmina będzie mogła wskazać uczniom niektórych klas III naukę w klasach IV-VIII w innej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum. Analogiczny zapis dotyczy uczniów klas VI, którym można będzie wskazać w okresie przejściowym inną szkołę na czas nauki w VII i VIII klasie.

Przekształcanie szkół pociągnie za sobą konieczność stworzenia przez samorządy nowej sieci szkół. Ostateczne uchwały w tej sprawie będą musiały one podjąć do 31 marca 2017 r. Przygotowane przez samorządy sieci będą opiniowane przez kuratorów, a ich opinia będzie dla samorządów wiążąca.