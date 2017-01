Wysokość świadczenia "Za życiem"

- Przygotowujemy rozwiązania legislacyjne wprowadzające rozwiązania przewidziane w programie „Za życiem”. Będziemy prowadzić szerokie konsultacje proponowanych zmian w konkretnych ustawach ze środowiskiem osób niepełnosprawnych - zapowiedział Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych podczas briefingu prasowego nt. programu.

W siedzibie ministerstwa rodziny odbył się briefing, w którym udział wzięli również: Teresa Wargocka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Program obejmuje kompleksowe rozwiązania, w szczególności w obszarach dotyczących wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych, pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym mieszkaniowych, rodzin z dzieckiem posiadającym stosowne zaświadczenie.

Na realizację programu "Za życiem" z budżetu państwa zaplanowano 3,7 mld zł w latach 2017-2022. Na Program w 2017 roku przeznaczono 511 mln zł.

Podczas briefingu wiceminister Krzysztof Michałkiewicz poinformował, że program „Za życiem” wprowadza jedno z najbardziej oczekiwanych przez środowisko rozwiązań w zakresie usług wspierających i rehabilitacyjnych, jakim jest zapewnienie opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Opieka wytchnieniowa ma pomóc w załatwieniu codziennych spraw, zastępstwie członka rodziny lub opiekuna w przypadku jego odpoczynku lub podjęcia pracy - do 120 godzin rocznie.

Wiceminister Michałkiewicz podkreślił, że resort rodziny chce podjąć działania ułatwiające aktywizację zawodową bezrobotnych rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

- Myślimy o uruchomieniu programu mieszkaniowego mieszkań wspieranych, chronionych dla osób niepełnosprawnych. Także w ramach programu Mieszkanie Plus chcemy, by były mieszkania dostosowane do potrzeb rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym - dodał wiceminister Michałkiewicz.

Od 1 stycznia 2017 r. matka, ojciec, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł, przyznawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

W przypadku zdiagnozowania wad rozwojowych płodu u kobiety, ciężkich chorób płodu oraz w sytuacji niepowodzenia położniczego, kobieta i jej dziecko będą mogli liczyć na pomoc opieki medycznej.

Wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas podkreślił, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie koordynował udzielanie świadczeń zdrowotnych kobiecie w ciąży z powikłaniami.

- NFZ nie będzie stosował żadnych limitów - wtedy, kiedy będzie potrzeba dostania się do lekarza, do poradni specjalistycznej, czy do szpitala, dzieci niepełnosprawne nie będą czekały w kolejce - zapewnił.

Wiceminister edukacji Teresa Wargocka wskazała, że obecnie system opieki zdrowotnej i pomoc psychologiczno-pedagogiczna nie są dostatecznie skoordynowane. - Stąd w programie zadanie powołania (na bazie istniejących ośrodków wczesnego wspomagania rozwoju lub utworzenia nowych) powiatowych ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych - powiedziała wiceminister Wargecka.

Działania programu obejmują również pomoc uczennicom w ciąży przez ułatwienie możliwości zmiany środowiska nauki, gdy uczennica lub jej rodzice są taką formą wsparcia zainteresowani. Rozwiązanie to pozwoli na pełne uczestnictwo w dalszym procesie edukacyjnym i zapewni odpowiedni komfort dla uczennic. W bursach i internatach szkolnych będą organizowane specjalne pokoje dla małoletnich uczennic w ciąży, które mogłyby z nich skorzystać w sytuacji, gdy rodzina nie jest w stanie udzielić wsparcia.

- Na ten cel również są środki przeznaczone z budżetu programu. Docelowo chcemy przygotować ok. 250 miejsc; oczywiście na każdym etapie będziemy monitorować potrzeby w tym zakresie - powiedziała Teresa Wargocka, wiceminister Edukacji Narodowej.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej