Prawo wodne - projekt ustawy

Projekt ustawy Prawo wodne przewiduje możliwość ustanawiania stref ochronnych ujęć wód z urzędu - poinformował PAP rzecznik Ministerstwa Środowiska Paweł Mucha. W środę Najwyższa Izba Kontroli właśnie to rekomendowała MŚ.

Mucha w komentarzu przesłanym PAP napisał, że projekt ustawy Prawo wodne, który został przyjęty przez Radę Ministrów 18 października 2016 r. przewiduje możliwość ustanawiania stref ochronnych ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód na wniosek właściciela ujęcia lub z urzędu.

reklama reklama

"Dotyczy to ujęć zaopatrujących w wodę co najmniej 50 osób lub o wydajności co najmniej 10 m sześc. na dobę, dla których stwierdzono potrzebę wyznaczenia strefy ochronnej. Strefy ochrony bezpośredniej zgodnie z projektem Prawa wodnego mają być ustanawiane z urzędu dla wszystkich ujęć wody z wyłączeniem ujęć służących do zwykłego korzystania z wód" - wyjaśnił.

Zwykłe korzystanie z wód to - według Prawa wodnego - zaspokajanie potrzeb właściciela wód lub jego gospodarstwa domowego.

Polecamy: Gazeta Samorządu i Administracji

W środę NIK przedstawiła wyniki przeprowadzonej od 5 kwietnia do 11 lipca 2016 r. kontroli działań realizowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowe i gminy w celu ochrony jakości wody w sieciach wodociągowych przeznaczonej do spożycia przez ludzi. NIK podała, że ponad 40 proc. kontrolowanych właścicieli ujęć wód nie wystąpiło o ustanowienie strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej, a ponad 50 proc. - bezpośredniej. W związku z wynikami kontroli, NIK zarekomendowała ministrowi środowiska podjęcie działań w celu nowelizacji ustawy Prawo wodne w zakresie wprowadzenia możliwości ustanowienia z urzędu strefy ochronnej dla ujęcia wód oraz obowiązku składania przez właściciela ujęcia wniosku o ustanowienie strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej.

"Strefa ochronna dzieli się na teren ochrony bezpośredniej (teren tuż przy ujęciu wody) i teren ochrony pośredniej (dotyczy większego obszaru, na którym należy eliminować potencjalny niekorzystny wpływ działalności człowieka (przemysł, produkcja rolnicza) na jakość ujmowanych wód. Bez ustanowienia tych stref nie można egzekwować odpowiedniego zabezpieczenia samych ujęć jak i warstw wodonośnych, z których ujmowana jest woda, w tym odpowiedniego oznakowania tych terenów" - napisała NIK w komunikacie o wynikach kontroli.

Źródło: Polska Agencja Prasowa