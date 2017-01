Becikowe, karta dużej rodziny i świadczenie rodzicielskie przez internet

Ministerstwa Rodziny i Cyfryzacji digitalizują oraz uławiają składanie wniosków o pomoc dla rodzin. Wspólnie budujemy e-państwo, uławiamy Polakom życie. Dzieje się to na pięciu poziomach:

1. Profil zaufany, służący do załatwiania on-line spraw urzędowych, można założyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Po sukcesie składania wniosków on-line o świadczenie 500+ za pośrednictwem bankowości elektronicznej (w ten sposób wpłynęło do gmin ponad 615 tys. wniosków) Ministerstwo Cyfryzacji umożliwiło zakładanie tzw. profilu zaufanego za pośrednictwem banków. Teraz bez wychodzenia z domu, tylko przed ekranem komputera, można założyć sobie taki profil.

W tej chwili można to robić za pośrednictwem PKO BP, Milenium, ING, Inteligo (to łącznie 35% rynku), w najbliższym czasie dołączą kolejne duże banki (co da łącznie 55% rynku).

2. Rodziny łatwiej złożą wnioski o pomoc on-line

W ślad za działaniami MC Ministerstwo Rodziny umożliwiło/ułatwiło obywatelom od 16 stycznia 2017 r. składanie wniosków on-line na portalu Emp@tia - po założeniu profilu zaufanego za pośrednictwem banku – o 5 świadczeń na rzecz rodzin: becikowe, kartę dużej rodziny, świadczenie rodzicielskie, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 500+.

W II i III kw. tego roku będą gotowe 2 kolejne wnioski:

- o świadczenia rodzinne,

- o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka niepełnosprawnego (4 tys.).

Oznacza to, że wszystkie rodzaje wsparcia o jakie mogą ubiegać się rodzice na rzecz swoich dzieci będzie można załatwić on-line.

3. Oświadczenie zamiast zaświadczeń

Ministerstwo Rodziny przechodzi także na tzw. kulturę oświadczeń załatwiania spraw urzędowych on-line. Obywatel co do zasady nie przynosi/nie dołącza papierowych zaświadczeń, nie musi składając wniosek wcześniej gromadzić dokumentów, tracić czasu na ich przygotowanie. Powinien móc załatwić te sprawy bez zbędnych przeszkód, a państwo, które dysponuje swoimi bazami danych zweryfikuje stan faktyczny.

4. Brak konieczności dołączania wielu dokumentów

Oznacza to fundamentalną zmianę podejścia do obywateli. Do tej pory często było tak, że aby móc wyłapać kilka procent potencjalnie nieuczciwych osób, państwo wymagało od wszystkich dostarczenia wielu dokumentów. Zmiana polega na tym, że teraz co do zasady wierzymy w to co oświadczają obywatele, ale urzędników wyposażamy w narzędzia, które pozwolą sprawdzić, bez fatygowania obywateli, ich prawdomówność. W tym celu budujemy już nowe usługi wymiany informacji z innymi bazami centralnymi. Na przykład urzędnicy będą mogli sprawdzać czy świadczenia, które są uzależnione od miejsca pobytu ich dzieci w Polsce są im należne. Zrobią to sprawdzając w bazie danych MEN czy dzieci chodzą w kraju do szkoły.

5. Łatwiejsze wypełnianie formularzy on-line

Ministerstwo Rodziny ułatwia także obywatelom wypełnianie samych formularzy, wprowadzając funkcjonalności automatycznego podpowiadania dużej części danych na formularzach elektronicznych i załączników tak, by obywatel musiał sam wypełnić jak najmniejszą liczbę informacji. Oprócz ułatwień dla niego powoduje to także mniejszą liczbę błędów, dzięki czemu szybciej będzie można wydawać decyzje o przyznaniu świadczeń.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej