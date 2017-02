1% podatku - jak to działa?

Czym właściwie jest 1% podatku?

1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucję 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp) do wysokości 1% podatku.

Ilu z nas zdecydowało się na przekazanie 1% w ubiegłym roku?

W ubiegłym roku wnioski o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego złożyło 13,2 mln Polaków, co stanowiła 49% ogólnej liczby podatników.

Ile udało się zebrać w zeszłym roku?

Ministerstwo Finansów poinformowało, że podatnicy rozliczając w 2016 roku PIT-y za 2015 rok, przekazali na rzecz organizacji pożytku publicznego ponad 617,5 ml złotych. To o ponad 60 mln zł więcej niż w roku poprzednim.

Czy zainteresowanie przekazywaniem 1% rośnie?

W pierwszym roku obowiązywania regulacji w zakresie przekazywania organizacjom pożytku publicznego 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych 80 tys. podatników, tj. 0,3% podatników ogółem, przekazało kwotę w wysokości 10,4 mln zł, co stanowiło 0,03% podatku należnego. W kolejnym roku uczyniło to już ponad 680 tys. podatników (ok. 3% uprawnionych), a kwota przekazana organizacjom wzrosła do 41,6 mln zł i stanowiła 0,14% podatku należnego.

Zdecydowany wzrost kwoty, jak i liczby podatników nastąpił w 2008 r. (z rozliczenia za 2007 r.). Związane było to ze zmianą mechanizmu alokacji oraz z rozszerzeniem kręgu podatników, którzy mogli skorzystać z tej formy wsparcia działalności społecznie użytecznej.

Jakie organizacje otrzymują pieniądze?

Lista organizacji pozyskujących najwięcej z 1% podatku PIT pozostaje niezmienna od lat. Największy przychód, jak co roku, zanotowała Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – ponad 144 mln zł. Na kolejnych miejscach znalazły się Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” (ponad 25 mln zł), Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym (ponad 20 mln zł), Fundacja „Rosa” (12 mln zł).

Kto może skorzystać z 1%?

W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podatnicy przekazują 1% podatku obliczonego zgodnie z przepisami podatkowymi na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% podatku mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.