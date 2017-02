Jak segregować odpady od lipca 2017 r.?

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane odpady stają się wartościowym surowcem.

Odzyskiwanie cennych surowców

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielamy surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które cechują się takimi samymi właściwościami i charakterem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Posegregowane stają się wartościowymi surowcami. Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać. Z odzyskanych surowców powstają nowe, używane przez nas produkty, m.in. kubki, doniczki, a nawet meble czy ubrania.

reklama reklama

Jakie surowce oddzielamy?

Od 1 lipca 2017 r. wejdą w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które będą obowiązywały na terenie całego kraju [1]. Od tej pory odpady będą dzielone na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek), żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.

Gdzie wyrzucić konkretny odpad?

Jeśli masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad, zobacz podpowiedzi poniżej.

Papier – pojemnik/worek niebieski

Wrzucamy:

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),

katalogi, ulotki, prospekty,

gazety i czasopisma,

papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,

zeszyty i książki,

papier pakowy,

torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,

papieru lakierowanego i powleczonego folią,

papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,

kartonów po mleku i napojach,

papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

tapet,

pieluch jednorazowych i podpasek,

zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,

ubrań.

Szkło – pojemnik/worek zielony (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek)

Wrzucamy:

Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),

szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy: