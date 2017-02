Nowa sieć szkół - Warszawa

Rada Warszawy przyjęła w czwartek uchwały zmieniające sieć szkół w stolicy na dostosowaną do nowej struktury oświaty. Zgodnie z nimi 52 samodzielne gimnazja prowadzone przez miasto zostaną nowymi szkołami podstawowymi, a 8 samodzielnych gimnazjów szkołami ponadpodstawowymi.

Rada przyjęła jednogłośnie dwie uchwały: pierwsza dotyczyła sieci szkół podstawowych, druga - szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

Zgodnie z tymi uchwałami od 1 września 2017 r. nowa sieć szkół podstawowych w Warszawie prowadzonych przez samorząd będzie obejmowała 252 szkoły podstawowe, w tym 211 dla dzieci i młodzieży, trzy szkoły dla dorosłych i 38 szkół specjalnych.

52 gimnazja zostaną przekształconych w nowe szkoły podstawowe, w tym 31 dla dzieci i młodzieży, 2 dla dorosłych, 19 szkół specjalnych. Osiem gimnazjów zostanie przekształconych w szkoły ponadpodstawowe (7 ogólnodostępnych, 1 szkoła specjalna).

64 gimnazja zostaną włączone do obecnie funkcjonujących szkół podstawowych (46 dla dzieci i młodzieży, 1 dla dorosłych, 17 specjalnych). 29 gimnazjów zostanie włączonych do szkół ponadpodstawowych (27 dla dzieci i młodzieży, 1 dla dorosłych, 1 specjalna).

115 ogólnodostępnych szkół podstawowych będzie miało zmieniony obwód. We wszystkich będzie prowadzona rekrutacja do I klas.

Z danych stołecznego Biura Edukacji wynika, że w Warszawie obecnie funkcjonuje 248 gimnazjów: 155 z nich prowadzonych jest przez miasto, pozostałe 93 gimnazja to szkoły niepubliczne i publiczne prowadzone przez inne organy.

Wśród gimnazjów prowadzonych przez warszawski samorząd 60 to gimnazja samodzielne (w tej grupie jedno gimnazjum specjalne), a 95 wchodzi w skład zespołów (59 gimnazjów jest w zespołach ze szkołami podstawowymi, a 28 w zespołach ze szkołami ponadgimnazjalnymi).

Zgodnie z reformą edukacji w miejsce obecnie istniejących wprowadzone zostaną 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika i dwustopniowe szkoły branżowe. Gimnazja zostaną zlikwidowane. Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018.

Wprowadzono wiele możliwości przekształcania szkół. Zespół szkół, w skład którego wchodzi dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, stanie się z mocy prawa 8-letnią szkołą podstawową. Pozostałe gimnazja mogą zostać przekształcone w szkołę podstawową, w liceum, technikum, szkołę branżową lub mogą zostać włączone, do któregoś z nowo powstałych typów szkół.

Decyzja co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum albo jego włączenia do innej szkoły należeć będzie do kompetencji samorządu prowadzącego gimnazjum, osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe publiczne lub niepubliczne gimnazjum.

Przekształcanie szkół pociąga za sobą konieczność stworzenia przez samorządy nowej sieci szkół. Ostateczne uchwały w tej sprawie muszą one podjąć do 31 marca 2017 r. Uchwały samorządów będą opiniowane przez kuratorów; opinia kuratora będzie dla samorządów wiążąca. (PAP)