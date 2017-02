Sieć szkół w Warszawie z podziałem na dzielnice

Rada Warszawy przyjęła uchwały zmieniające sieć szkół w stolicy na dostosowaną do nowej struktury oświaty. 52 samodzielne gimnazja prowadzone przez miasto zostaną nowymi szkołami podstawowymi, a 8 samodzielnych gimnazjów szkołami ponadpodstawowymi. W stolicy będą 252 szkoły podstawowe prowadzone przez samorząd.

Rada przyjęła w czwartek jednogłośnie dwie uchwały: pierwsza dotyczyła sieci szkół podstawowych, druga - szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

Zgodnie z reformą edukacji w miejsce obecnie istniejących wprowadzone zostaną 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika i dwustopniowe szkoły branżowe. Gimnazja zostaną zlikwidowane. Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018.

Ustawa Prawo Oświatowe daje wiele możliwości przekształcania szkół. Zespół szkół, w skład którego wchodzi dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, stanie się z mocy prawa 8-letnią szkołą podstawową. Pozostałe gimnazja mogą zostać przekształcone w szkołę podstawową, w liceum, technikum, szkołę branżową lub mogą zostać włączone do któregoś z nowo powstałych typów szkół.

Decyzja co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum albo jego włączenia do innej szkoły należeć będzie do kompetencji samorządu prowadzącego gimnazjum, osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe publiczne lub niepubliczne gimnazjum.

Zgodnie przyjętymi w czwartek przez Radę Warszawy uchwałami od 1 września 2017 r. nowa sieć szkół podstawowych w Warszawie prowadzonych przez samorząd będzie obejmowała 252 szkoły podstawowe, w tym 211 dla dzieci i młodzieży, trzy szkoły dla dorosłych i 38 szkół specjalnych.

52 gimnazja zostaną przekształconych w nowe szkoły podstawowe, w tym 31 dla dzieci i młodzieży, 2 dla dorosłych, 19 szkół specjalnych. Osiem gimnazjów zostanie przekształconych w szkoły ponadpodstawowe (7 ogólnodostępnych, 1 szkoła specjalna).

64 gimnazja zostaną włączone do obecnie funkcjonujących szkół podstawowych (46 dla dzieci i młodzieży, 1 dla dorosłych, 17 specjalnych). 29 gimnazjów zostanie włączonych do szkół ponadpodstawowych (27 dla dzieci i młodzieży, 1 dla dorosłych, 1 specjalna).

115 ogólnodostępnych szkół podstawowych będzie miało zmieniony obwód. We wszystkich będzie prowadzona rekrutacja do I klas.

W dzielnicy Bemowo jedno gimnazjum zostanie włączone do szkoły podstawowej, a z trzech gimnazjów powstaną nowe szkoły podstawowe. Jedno gimnazjum zostanie zlikwidowane niezależnie od reformy oświaty.