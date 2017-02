Miasta na prawach powiatu otrzymają 2,15 mld zł na modernizację dróg

Częstochowa pozyskała prawie 97 mln zł na rozbudowę drogi krajowej 46 (ul. Główna, ul. Przejazdowa i budowa obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego). DK 46 jest główną trasą wylotową z miasta i docelowo będzie dojazdem do budowanej na zachód od Częstochowy autostrady A1. Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2019 r.

Z kolei Łomża przebuduje dwa odcinki ul. Sikorskiego (od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z Al. Legionów i od skrzyżowania z Al. Legionów do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego) i rozbuduje ul. Szosa Zambrowska. Obie ulice położone są w ciągu drogi krajowej 63. Łączna długość zmodernizowanych dróg wyniesie ok. 1,5 km, a dofinansowanie UE - blisko 15 mln zł. Kierowcy pojadą przebudowanymi ulicami w grudniu 2017 r.

Rybnik przebuduje drogę krajową 78 na odcinku pomiędzy rondem Wileńskim a rondem Gliwickim. To ostatni etap trwającej od 2006 r. przebudowy DK 78 na terenie Rybnika, która stanowi główną oś komunikacyjną Aglomeracji Rybnickiej na kierunku północ-południe oraz zapewnia dojazd do autostrady A4. Droga jest też bezpłatną alternatywą dla dojazdu do lotniska w Pyrzowicach autostradą A1. Według planów inwestycja zostanie zakończona w listopadzie 2017 r. Dofinansowanie unijne to niecałe 15 mln zł.

Zamość otrzyma prawie 82 mln zł na przebudowę 5-kilometrowego odcinka drogi krajowej 74, od al. 1 Maja (od mostu nad rzeką Łabuńką) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta). Ciąg drogi krajowej został zaprojektowany na całej długości jako droga o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Zmodernizowana droga zostanie oddana do użytku w listopadzie 2021 r.

W sumie w zawartych 8 lutego umowach wartość dofinansowania unijnego wyniosła prawie 210 mln zł. Wkrótce kolejne miasta podpiszą umowy o dofinansowanie. W całym konkursie z Programu Infrastruktura i Środowisko do rozdysponowania było 2,15 mld zł.

"Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Samorządy wnioskowały o ponad 6 mld zł, czyli prawie 300 proc. dostępnej kwoty" – poinformował wiceminister rozwoju Witold Słowik.

Poza Częstochową, Łomżą, Rybnikiem i Zamościem wsparcie unijne otrzymają także inne miasta, w tym Świnoujście 800 mln zł na budowę tunelu pod Świną.

"Duża część samorządów, które otrzymują dofinansowanie, to średniej wielkości miasta. Jeśli Polska ma się równomiernie rozwijać, środki unijne muszą uwzględniać potrzeby mniejszych społeczności" - podkreślił wiceminister.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju