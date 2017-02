Ratunkowy dostęp do technologii lekowych - zmiany w służbie zdrowia

Weryfikacja wykazu świadczeń gwarantowanych

Projekt ustawy przewiduje doprecyzowanie wykazu świadczeń gwarantowanych. Chcemy dobrze określić uprawnienia pacjentów do świadczeń gwarantowanych. Chcemy też zweryfikować skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo świadczeń – przede wszystkim tych, które są najbardziej kosztowne.

Cel: optymalizacja i zwiększenie przejrzystości wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na świadczenia gwarantowane. Uwolnione środki będą mogły być przeznaczone na nowe świadczenia zdrowotne oraz te, które obecnie są niedofinansowane. Prowadzimy kolejne działania mające na celu zmniejszenie kolejek.

Ratunkowy dostęp do technologii lekowych (RDTL)

RDTL umożliwi pacjentom dostęp do leków, które nie są refundowane w danym wskazaniu. Minister zdrowia będzie mógł wydać indywidualną zgodę na pokrycie kosztów takich leków, jeśli:

będą one niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjentów,

ich użycie będzie uzasadnione i poparte wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz

u pacjenta zostały wyczerpane wszystkie możliwe do zastosowania dostępne technologie medyczne.

Te zmiany są konieczne, ponieważ – ze względu na obowiązujące przepisy – obecnie pacjenci nie mogą otrzymać nieodpłatnie leku ratującego życie, jeśli nie jest on refundowany.

Tabletki ellaOne

Projekt wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Dotyczą one doregulowania dostępu do tabletek ellaOne. W ich efekcie tabletki te będą wydawane na receptę.

Tabletki ellaOne powrócą do grupy leków, których wydawanie będzie się wiązało ze ściślejszą kontrolą lekarską. Uzasadniają to względy medyczne. Wydawanie leku na receptę to procedura, która ma na celu zapewnienie pacjentom maksymalnego bezpieczeństwa farmakoterapii. Tymczasem obecnie już bardzo młode osoby (nawet po 15. roku życia) mogą bez kontroli lekarskiej kupić i stosować ten środek.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia