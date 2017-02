Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 2017 r.

Projekty strategiczne mają unowocześnić polską gospodarkę. Dotyczą one sfery społecznej, otoczenia prawnego przedsiębiorstw. Bardzo istotnym elementem są uproszczenia w dostępie do funduszy unijnych, gdyż w efekcie końcowym powinno to spowodować wzrost gospodarczy.