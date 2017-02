Papierowe zwolnienia lekarskie tylko do końca 2017 r.

Rząd zajmie się we wtorek projektem wprowadzającym dodatkową formę uwierzytelniania elektronicznych zwolnień lekarskich. Zdaniem resortu rodziny i ZUS upowszechni to stosowanie takiej formy wystawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy.

Zmiany mają doprowadzić do powszechnego stosowania elektronicznych zwolnień lekarskich. Przygotowany w resorcie rodziny i pracy projekt zakłada, że oprócz dotychczasowych sposobów podpisywania przez lekarzy takich zwolnień przesyłanych do ZUS drogą elektroniczną Zakład uruchomi możliwość podpisywania ich przy pomocy własnego systemu.

W formie elektronicznej zwolnienia wystawiane są od początku 2016 r. Do końca 2017 r. można stosować też dotychczasowe - wypisywane - druki zwolnień.

Proponowana rządowi zmiana ma pozwolić na dodatkowy sposób podpisywania zwolnień - uwierzytelnianie ich poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, co - jak uzasadnia resortu rodziny i pracy - będzie bezpłatne i prostsze. W nowym sposobie dla wystawienia zaświadczenia udostępni na profilu lekarza w ZUS dane ubezpieczonych gromadzone w swoich rejestrach, a dane samego wystawiającego pobierze z własnego rejestru lekarzy uprawnionych do wystawiania zwolnień.

Do tej pory zwolnienia elektroniczne muszą być podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ZUS. Resort przypomina w uzasadnieniu, że kwalifikowany podpis elektroniczny jest płatny i koszty jego zakupu obciążają lekarza, a bezpłatny profil ePUAP w ocenie samych lekarzy jest zbyt czasochłonni i skomplikowany w obsłudze.

Oprócz zwolnień lekarskich nowym sposobem będzie można potwierdzać też elektroniczne zaświadczenia wystawiane przez lekarzy orzeczników ZUS o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku oraz wnioski w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego.

Pierwotnie projekt zakładał wydłużenie o rok obowiązywania równolegle papierowych i elektronicznych zwolnień lekarskich, ale autopoprawką resort wycofał się z tej zmiany. Z papierowych zwolnień będzie można korzystać jedynie do końca 2017 r.

ZUS podał, że w pierwszych dziewięciu miesiącach funkcjonowania nowego rozwiązania jedynie l,5 proc. wszystkich zwolnień lekarskich wystawianych była elektronicznie.

Zgodnie z projektem te zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa mają wejść w życie w połowie 2017 r.