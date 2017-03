Projekt ustawy o ochronie danych osobowych 2017 r.

Pozostałe unormowania, które ma wprowadzić projektowana ustawa, są przedmiotem trwających prac legislacyjnych. Ministerstwo zastrzegło także możliwość zmiany już udostępnionych przepisów. Opublikowany projekt obejmuje przepisy ogólne, postępowanie w sprawie naruszeń oraz postępowanie kontrolne, ochronę danych osobowych, europejską współpracę administracyjną, administracyjne kary pieniężne, odpowiedzialność cywilną i kwestie związane z inspektorami ochrony danych.

Sam fakt publikacji, nawet częściowego projektu, należy ocenić bardzo pozytywnie - komentuje Piotr Ćwiertniewski, radca prawny i wspólnik w kancelarii BSWW Legal & Tax. Przystosowywanie przetwarzania danych osobowych do wymogów ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (rozporządzenie 2016/679), będzie złożonym i wieloaspektowym procesem. Zważywszy okresu czas, który na to przystosowanie pozostał, administratorzy danych powinni jak najszybciej poznać przepisy wdrażających rozporządzenie 2016/679 do krajowego porządku prawnego. Dlatego słuszne jest każde działanie przybliżające kształt tych przepisów, czy umożliwiające przygotowanie już teraz uwag do projektu.

Piotr Ćwiertniewski // radca prawny / wspólnik

www.bswwlegal.pl