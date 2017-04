Bezgotówkowe płatności w administracji publicznej ruszyły

Dlaczego płatności bezgotówkowe są ważne?

Płatności bezgotówkowe to jeden z silniejszych instrumentów ograniczenia szarej strefy. Szczególnie, gdy dostęp do konta bankowego ma już większość z 16 mln osób pracujących w Polsce, a liczba umów umożliwiających klientom indywidualnym korzystanie z bankowości przez internet wynosi ponad 33 mln. Udział transakcji bezgotówkowych cały czas rośnie, choć utrzymuje się poniżej 40 proc. jeżeli chodzi o wartość transakcji kartami płatniczymi. Nadal wypłacamy dużo gotówki często po to, żeby wydać ją w miejscach, gdzie można zapłacić kartą lub telefonem.[1] Udział transakcji bezgotówkowych i gotówkowych w ogólnej wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych.

Rozbudowanie infrastruktury płatniczej i sieci akceptacji kart płatniczych pomoże zwiększyć popularność płatności elektronicznych i ograniczyć płatności gotówkowe, co z kolei przyczyni się do obniżenia pasywnej szarej strefy.

Program płatności bezgotówkowych w urzędach

Chociaż obrót bezgotówkowy staje się coraz bardziej powszechny, obecnie tylko ok. 10 proc. jednostek samorządu terytorialnego umożliwia dokonywanie tego rodzaju płatności. Aby poprawić tę sytuację Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A uruchomiło Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej. Jednym z planowanych działań jest wprowadzenie możliwości płacenia kartą i telefonem w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, urzędach wojewódzkich i Policji. Płatności te będą dokonywane przez terminale płatnicze lub poprzez bankowość mobilną z wykorzystaniem usługi WebPOS Paybynet.

Program jest skierowany do wszystkich urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych. W kolejnym kroku objęta zostanie nim również Policja, gdzie planowane jest udostępnienie możliwości opłacania mandatów w terminalach POS.

Urzędy uczestniczące w Programie zostaną wyposażone – w zależności od wybranego rozwiązania – w terminale płatnicze POS oraz/lub w usługę WebPOS Paybynet do płatności mobilnych. Płatności mobilne będą mogły być realizowane przez klientów za pomocą aplikacji PeoPay, a także z wykorzystaniem kodów BLIK z aplikacji IKO.

Płatności z użyciem karty płatniczej lub telefonu będą odbywać się w urzędzie tak samo, jak w dowolnym sklepie wyposażonym w terminal POS. Z kolei WebPOS Paybynet umożliwi przyjęcie płatności telefonem bezpośrednio przy stanowisku obsługi klienta. Dzięki wykorzystaniu usługi uruchamianej w przeglądarce internetowej nie będzie konieczności instalacji dodatkowych urządzeń.

Jak zaznaczał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Tadeusz Kościński, bezgotówkowe płatności w urzędach wpisują się w Program „Od papierowej do cyfrowej Polski”, wyznaczający kierunki rozwoju e-państwa i e-gospodarki.

"Uruchomienie płatności bezgotówkowych w urzędach przybliży nas do urzeczywistnienia idei nowoczesnej Polski cyfrowej. Odpowiada ona też przyzwyczajeniom klientów, którzy coraz chętniej korzystają z kart płatniczych i płatności mobilnych"– wyjaśnił Tadeusz Kościński.

Uczestniczące w Programie jednostki administracji publicznej nie ponoszą kosztów związanych z akceptacją płatności bezgotówkowych. Urzędy nie płacą za instalację i używanie terminali POS i WebPOS Paybynet. Żadnych opłat z tytułu realizowanych w urzędach płatności nie ponoszą także klienci.

Partnerem społecznym Programu jest Fundacja KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji „Cyberium”, odpowiedzialna m.in. za pozyskiwanie środków na finansowanie projektu.

"KIR konsekwentnie realizuje strategię cyfrowego przyspieszenia, angażując się także w projekty sektorowe na rzecz cyfryzacji usług publicznych. Naszym zadaniem jest wspieranie działań umożliwiających popularyzację obrotu bezgotówkowego we wszystkich możliwych obszarach"- zapewnił prezes Zarządu KIR Piotr Alicki.

Jak dołączyć do Programu?

Urzędy mogą zgłaszać się do udziału w Programie wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. www.kir.pl/program.