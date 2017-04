Racjonalna Gospodarka odpadami zasilona kwotą 1,2 mld zł

1,2 mld zł przeznaczył - nadzorowany przez Ministra Środowiska - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na projekty z zakresu gospodarki odpadami. Pożyczkę można otrzymać m.in. na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) czy modernizację regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów (RIPOK).

- „Dzięki Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skutecznie wykorzystujemy fundusze europejskie. Środki przyczynią się m.in. do budowy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dzięki temu mieszkańcy zyskają łatwiejszy dostęp do infrastruktury pozwalającej na skuteczne segregowanie odpadów. Z kolei samorządy będą mogły rozbudowywać lub modernizować instalacje do ich przetwarzania. Pozwoli to, między innymi, na bardziej efektywny odzysk cennych surowców i ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska. Prowadzone przez Fundusz nabory wpisują się w politykę Ministerstwa Środowiska dotyczącą uporządkowania gospodarki odpadami w Polsce” – mówi Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Nabory dotyczą pięciu z siedmiu części programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami”.

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego (JST) i ich związków oraz do przedsiębiorców (tym razem nabór nie dotyczy banków żywności). Wsparcie można otrzymać na takie przedsięwzięcia, jak m.in.: budowa stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych czy budowa pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla zabudowy wielomieszkaniowej.

Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami umożliwia wnioskowanie (tym samym potencjalnym beneficjentom jak w części 1 programu) o dofinansowanie w formie pożyczki np. budowy nowych oraz modernizacji lub rozbudowy istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz ponadregionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (PIPOK).

Część 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów adresowana jest dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów, którzy zamierzają je rozbudować lub modernizować.

Część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to możliwość uzyskania wsparcia dla beneficjentów POIiŚ 2014-2020, w ramach realizacji przedsięwzięć z unijnego działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Część 7) Przygotowanie projektów to szansa na pożyczki dla beneficjentów wskazanych w części 2 i 6 programu Racjonalna gospodarka odpadami oraz potencjalnych beneficjentów mogących ubiegać się o środki w ramach innych europejskich programów pomocowych.

Jeśli chodzi o pozostałe dwie części programu (4 i 5) – zapewniające dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz międzynarodowego przemieszczania odpadów – to nabory do nich zostały ogłoszone już w styczniu br. Państwowe Jednostki Budżetowe mogły składać wnioski do 10 lutego br.

O pożyczki w ramach ww. programu będzie się można starać od 2 maja do 15 grudnia 2017 r. Budżet programu wynosi 1,7 mld zł, z czego do rozdysponowania zostało jeszcze prawie 1,2 mld zł.

Źródło: Ministerstwo Środowiska