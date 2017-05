Szczegółowe kryteria kwalifikacji do poszczególnych poziomów sieci szpitali

Weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na mocy której utworzony zostanie system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali.

Placówki, które znajdą się w sieci będą podzielone na kilka różnych poziomów systemu zabezpieczenia. Pierwszy stopień to głównie szpitale powiatowe, drugi - ponadpowiatowe, trzeci - wojewódzkie. Kolejne poziomy to szpitale: pediatryczne, ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne.

W poniedziałek resort zdrowia opublikował projekt rozporządzenia określającego m.in. szczegółowe kryteria kwalifikacji do poszczególnych poziomów tzw. sieci szpitali.

Przykładowo ustawa określa, że w szpitalach onkologicznych są udzielane świadczenia w ramach takich profili jak np.: ginekologia onkologiczna, chemioterapia hospitalizacja, chirurgia onkologiczna, hematologia, radioterapia, transplantologia kliniczna.

W rozporządzeniu określono natomiast, że do sieci będą kwalifikowane te placówki, które udzielają świadczeń w ramach co najmniej 6 profili dla szpitali onkologicznych i jednocześnie udzielają świadczeń w ramach co najmniej jednego z profili: ginekologia onkologiczna lub chirurgia onkologiczna lub chirurgia onkologiczna dla dzieci oraz co najmniej jednego z profili: brachyterapia lub radioterapia lub terapia izotopowa, oraz co najmniej jednego z profili: chemioterapia hospitalizacja lub hematologia lub onkologia i hematologia dziecięca lub onkologia kliniczna.

Do sieci - pod dodatkowymi warunkami określonymi w rozporządzeniu - będą też mogły być kwalifikowane te szpitale onkologiczne, które udzielają świadczeń w ramach co najmniej trzech profili określonych w ustawie.

Rozporządzenie określa też dodatkowe świadczenia, których będą mogły udzielać placówki zakwalifikowane do poszczególnych poziomów. Wprowadzono tu zasadę, że szpital może udzielać dodatkowych świadczeń w ramach dodatkowych profili lub rodzajów świadczeń, o ile od co najmniej dwóch lat są one objęte umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (ta zasada nie dotyczy np. świadczeń anestezjologicznych i intensywnej terapii oraz chemioterapii).

W załączniku do rozporządzenia wskazano także, jakie porady specjalistyczne odpowiadają poszczególnym profilom.

Autorzy projektu proponują, by nowe przepisy weszły w życie z dniem ogłoszenia ze względu na konieczność zapewnienia jego obowiązywania z jak największym wyprzedzeniem w stosunku do daty ogłoszenia pierwszych wykazów szpitali zakwalifikowanych do sieci. Uwagi do projektu można przesyłać do 29 maja.

Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci w każdym województwie będą ogłoszone nie później niż do 27 czerwca br. Do 26 września zostaną one uzupełnione o podmioty lecznicze, które powstaną w wyniku połączenia dwóch lub więcej podmiotów. Wykazy będą obowiązywały od 1 października 2017 r. przez kolejne 4 lata.(PAP)