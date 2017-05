Darmowe przedszkola w Warszawie już we wrześniu 2017 r.

Decyzją władz stolicy, od 1 września 2017 r. rodzice nie będą płacić za pobyt dziecka w przedszkolu. Z tego rozwiązania skorzystają rodzice 46 000 dzieci chodzących do warszawskich przedszkoli. – To kolejne działanie na rzecz warszawskich rodzin. Po wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji dla uczniów i po warszawskim bonie żłobkowym, tym razem wsparcie dotyczy rodzin, których dzieci chodzą do naszych przedszkoli – zapowiada Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy.

Od 2013 roku opłata za przedszkola wynosi 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w placówce powyżej sześciu godzin opieki. Dzięki likwidacji opłat rodzice w domowym budżecie mogą zaoszczędzić nawet 1000 zł rocznie. Rodzice będą płacić jedynie za posiłki. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejszą się również bariery ekonomiczne w dostępie do edukacji przedszkolnej dla rodzin o niskich dochodach.

Coraz więcej miejsc w przedszkolach

Od 2007 roku miasto zbudowało 27 przedszkoli, a około 200 placówek zostało zmodernizowanych lub wyremontowanych. Na ten cel wydano ponad 650 mln zł. Co roku na utrzymanie przedszkoli publicznych i niepublicznych Warszawa przeznacza około 700 mln zł. Dzięki budowie nowych przedszkoli, adaptacji i remontów już istniejących w 2017 r. w Warszawie przybędzie 5 tys. miejsc. W tym roku zakończy się budowa 9 przedszkoli, m.in. 4 na Białołęce. Łącznie obecnie w Warszawie trwa 140 inwestycji i remontów.

Uczniowie pojadą za darmo

Decyzją władz Warszawy od 1 września uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będą podróżowali komunikacją miejską bezpłatnie, na podstawie Kart ucznia. Proces ich wydawania już się rozpoczął. Bezpłatne przejazdy przysługują uczniom warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów, publicznych i niepublicznych oraz uczniom mieszkającym w Warszawie i uczącym się w szkołach poza stolicą. Uprawnienie obowiązuje na obszarze 1. i 2. strefy. Z Karty ucznia może skorzystać ok. 150 tysięcy uczniów.

Warszawski Bon Żłobkowy

Warszawski Bon Żłobkowy to kolejne działanie na rzecz rodzin mieszkających w stolicy. Ma być także zachętą do poszukiwania i podjęcia pracy oraz płacenia tutaj podatków. Aby otrzymać bon, trzeba będzie zrezygnować z miejsca w żłobku lub z oczekiwania na to miejsce. Warszawski bon żłobkowy będzie wynosił 400 zł miesięcznie na dziecko w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie później jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia. To finansowe wsparcie będą mogli otrzymać rodzice, którzy:

pracują, mieszkają i płacą podatki w Warszawie,

nie są na urlopie wychowawczym,

spełniają kryterium dochodowe: 1922 zł netto na jednego członka rodziny,

i których dziecko jest na liście oczekujących na miejsce w publicznym żłobku lub chodzi do publicznego żłobka. Szacujemy, że w przyszłym roku z tej formy wsparcia może skorzystać ponad cztery tysiące rodzin. Na ten cel ratusz przeznaczy w 2017 r. ponad 7 mln zł. Bon żłobkowy będzie obowiązywał od września tego roku.

Źródło: Urząd m.st. Warszawy