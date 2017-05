Edukacja dzieci z niepełnosprawnościami - zmiany już w 2019 r.

W spotkaniu udział wzięła także Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

– Wspólnie z partnerami społecznymi, rodzicami ustaliśmy takie zapisy rozporządzenia, które zapewnią organizację edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odpowiadającą realnym potrzebom dziecka – powiedziała dziś szefowa MEN. Naszym celem jest realnie włączanie dzieci do życia w szkole, a nie wykluczanie.

Spotkanie zorganizowane z inicjatywy minister edukacji związane było ze skierowaniem w kwietniu do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projektów rozporządzeń: w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach.

– Dzieci z niepełnosprawnościami będą miały dedykowane kształcenie w zależności od ich możliwości i potrzeb – zapewniła szefowa MEN Anna Zalewska. – W przepisach wskażemy wprost, że jeśli będzie taka potrzeba, część zajęć będzie organizowana w formie indywidualnej, cześć w klasie, takie kształcenie chcemy właśnie zapewnić – powiedziała minister Anna Zalewska.

Minister edukacji przypomniała, że na kształcenie dzieci niepełnosprawnych przeznaczanych jest ponad 6,5 mld zł rocznie z budżetu państwa. Od roku 2009 kwota ta wzrosła o 2,3 mld zł (58 proc.).

– Ustawa – Prawo oświatowe nakłada na samorządy obowiązek przeznaczania środków na zadania związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy w wysokości nie niższej niż otrzymywane na ten cel w subwencji – zaznaczyła szefowa MEN.

Minister Anna Zalewska poinformowała również, że wspólnie z rodzicami i organizacjami będzie przygotowywany projekt ustawy o wsparciu dzieci i uczniów w systemie oświaty. Zaznaczyła, że chciałaby, aby ta ustawa weszła w życie w 2019 r.

Wiceminister edukacji Marzena Machałek poinformowała z kolei, że ministerstwo przygotowało propozycje czterech możliwych rozwiązań skierowanych do dzieci, doświadczających trudności w szkole w związku z niepełnosprawnością lub chorobą. Pierwszy obszar rozwiązań – jak wskazała wiceminister – dotyczy dzieci niepełnosprawnych, które mogą uczęszczać do szkoły, drugi – dzieci chorych, które mogą chodzić do szkoły, trzeci — dzieci chorych, które mogą chodzić do szkoły okresowo, gdy stan zdrowia im na to pozwala, również dzieci niepełnosprawnych, zaś czwarty – dzieci, które nie mogą chodzić do szkoły, także dzieci niepełnosprawnych.

Zgodnie z zapowiedziami chcemy przygotować takie propozycje, dzięki którym uczeń z niepełnosprawnością będzie rzeczywiście włączony do grupy rówieśniczej. Wprowadzamy kompleksowe rozwiązania prawne, aby uczniowie mieli maksymalne wsparcie w szkole. Dzieci mają funkcjonować w społeczności szkolnej. Jeśli stan zdrowia im na to pozwala, powinny uczyć się ze swoimi rówieśnikami. Na tym polega edukacja włączająca i MEN do tego dąży. Najlepszym terapeutą dla ucznia z niepełnosprawnością jest jego kolega z ławki.

Dla dzieci niepełnosprawnych ma być organizowane kształcenie specjalne w szkole, a nie nauczanie indywidualne. Podkreślamy, że kształcenie specjalne nie oznacza kształcenia w szkole specjalnej. Organizuje się je w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych.

Wsłuchujemy się z uwagą we wszystkie propozycje dotyczące organizowania kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym indywidualnego nauczania.

Zachęcamy do zgłoszenia swoich opinii do projektu rozporządzenia do 19 maja br. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297457.

Więcej informacji na ten w komunikacie MEN.