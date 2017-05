Zmiany w Karcie Nauczyciela 2017 r.

Uszczelnienie przyznawania samorządom dotacji, przy jednoczesnym ułatwieniu ich rozliczania, a także ujednolicenie wymiaru pensum dla psychologów, pedagogów i logopedów oraz wydłużenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli - zapowiada MEN.

Zapisy regulujące te kwestie znalazły się w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych skierowanym we wtorek przez resort edukacji do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Jak zaznaczyła minister edukacji narodowej Anna Zalewska na konferencji prasowej w Warszawie, to pierwszy etap planowanych rozwiązań, które docelowo uporządkują cały system finansowania zadań oświatowych.

Projekt dotyczy zmian w przyznawaniu i rozliczaniu dotacji: podręcznikowej, przedszkolnej, dotacji dla szkół dla dorosłych oraz finansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W projekcie znalazły się też propozycje zmian w ustawie Karta Nauczyciela.

Wiceminister edukacji Marzenna Drab podała, że określony zostanie tygodniowy obowiązkowy wymiar pensum, czyli godzin bezpośredniej pracy z uczniami dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego, w wymiarze 22 godzin. Obecnie, jak mówiła, samorządy mają dowolność, w efekcie rozpiętość tego czasu w zależności od samorządu waha się od 18 do 30 godzin w tygodniu.

Zgodnie z projektem wydłużona zostanie podstawowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli z 10 do 15 lat, ale będzie też możliwość jej skrócenia lub wydłużenia. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy będzie mógł rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Wydłużony zostanie też staż nauczycielom stażystom, czyli rozpoczynającym pracę w zawodzie, ubiegającym się stopień nauczyciela kontraktowego z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy.

Wprowadzony zostanie też nowy dodatek – za wyróżniającą pracę. Będzie on stanowił uzupełnienie obecnego systemu awansu zawodowego powiązanego z systemem wynagradzania. (PAP)