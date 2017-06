Nowelizacja Prawa pocztowego podpisana

Rządową nowelę przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Ustawa wprowadza rozwiązania, które zapewnią odpowiedni poziom rekompensaty za rzeczywiste straty poniesione przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, czyli Pocztę Polską. Chodzi o "Rekompensatę dla Poczty Polskiej kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w latach 2013-2015". Poczta Polska w tych latach z mocy ustawy była operatorem wyznaczonym. Zadanie to - w wyniku konkursu - Poczta Polska realizuje także w latach 2016–2025.

Komisja Europejska w listopadzie 2015 roku uznała, że rekompensata przyznana Poczcie Polskiej za świadczenie powszechnych usług pocztowych w latach 2013-2015 jest zgodna z unijnymi zasadami pomocy publicznej. W ocenie KE rekompensata dla Poczty Polskiej obejmowała tylko dodatkowe koszty ponoszone przez nią w związku z realizacją misji publicznej, czyli obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej.

Stanowisko Komisji przedstawione w trakcie notyfikacji zostało zaakceptowane przez Polskę. Przy czym - jak napisano w uzasadnieniu - z uwagi na fakt, iż notyfikacja programu była dokonywana ex post i dotyczyła okresu 2013–2015 uzgodniono, że wprowadzenie niezbędnych zmian do ustawy – Prawo pocztowe, m.in. ze względu na wybory parlamentarne w 2015 r. i procedury legislacyjne, będzie możliwe nie wcześniej jak w 2016 r.

Zmiany w ustawie mają na celu uwzględnienie uwag zgłoszonych przez Komisję Europejską w trakcie notyfikacji programu pomocowego. Jego wprowadzenie wymaga korekty sposobu ustalania wysokości udziału innych operatorów pocztowych w dopłacie na rzecz finansowania kosztu netto. Obecny udział liczony jest od całości przychodów operatora z usług powszechnych i z usług wchodzących w zakres usług powszechnych. Po zmianie nie będą brane pod uwagę przychody operatora do 1 mln zł. Jest to próg, od którego powstaje obowiązek uczestniczenia w finansowaniu tego kosztu. Jednocześnie udział w dopłacie nie może być wyższy niż 2 proc. tych przychodów. W praktyce oznacza to, że wszyscy operatorzy - zarówno osiągający przychody poniżej 1 mln zł, jak i osiągający przychody wyższe, nie będą wnosili udziału w dopłacie od pierwszego miliona złotych. Maksymalny poziom udziału to 2 proc. przychodów.

Prawo pocztowe określa zakres usług pocztowych zwanych powszechnymi, których świadczenie na terenie całego kraju, w sposób jednolity w porównywalnych warunkach, o określonej jakości i po przystępnej cenie jest zapewnione poprzez nałożenie obowiązku ich wykonywania na operatora wyznaczonego, wybieranego na okres 10 lat w drodze konkursu organizowanego przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W związku z nałożeniem na prezesa UKE obowiązku przeprowadzania cyklicznego badania rynku pocztowego, w nowelizacji przewidziano też kary, które będą nakładane na operatorów pocztowych. Sankcje będą wymierzane za nieudzielenie informacji oraz przekazanie informacji nieprawdziwych lub niepełnych, niezbędnych do rzetelnego przeprowadzenia badania. Prezes UKE będzie informował operatorów pocztowych o zagrożeniu karami pieniężnymi za niedopełnienie obowiązków informacyjnych.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących konsultacji społecznych i przeprowadzania analizy rynku przez prezesa UKE oraz nakładania kar, które powinny wejść w życie 1 stycznia 2019 r. (PAP)