Zmiany w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Zgodnie z nowymi przepisami, w wyjątkowych sytuacjach powiatowy lekarz weterynarii lub wojewoda będą mogli zakazać na danym obszarze utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków wrażliwych (świń). Wprowadzenie tego ograniczenia miałoby miejsce wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, dotyczących szybko szerzących się lub powodujących znaczące straty szczególnie groźnych epizootii (masowe występowanie na określonym terenie i w określonym czasie zachorowań zwierząt na chorobę zakaźną - PAP) o dużym znaczeniu dla gospodarki krajowej.

Znowelizowana ustawa nakłada na myśliwych oraz koła łowieckie obowiązek przekazywania informacji o znacznej liczbie nagłych padnięć zwierząt. Ponadto, powiatowy lekarz weterynarii (w drodze decyzji administracyjnej) będzie mógł nakazać rolnikowi podjęcie działań w celu umożliwienia wykonania przez myśliwych odstrzału sanitarnego dzików na danym obszarze lub zakazać działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie takiego odstrzału. Chodzi o odstrzał głównie tam, gdzie tereny rolnicze położone są w bezpośredniej bliskości lasu.

Według tych przepisów, powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł nakazać myśliwym odstrzał dzików; w przypadku, gdy tego nakazu nie wykonają, grożą im kary, a nawet wymówienie umowy dzierżawy obwodu łowieckiego.

Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku, gdy nakazany został odstrzał sanitarny zwierząt, będzie mógł wnioskować do Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ) o wyznaczenie dodatkowych osób do wykonania odstrzału, nienależących do danego koła łowieckiego. Takie rozwiązanie ma usprawnić odstrzał. Odstrzał dzików będzie można też prowadzić na terenie parków narodowych.

Nowela uszczegóławia przepis dotyczący wykładania mat dezynfekcyjnych przez zarządców dróg publicznych. Obowiązek taki będzie ciążył na zarządcach dróg. Koszty dezynsekcji będą pokrywane z budżetu państwa.

Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od ich ogłoszenia.(PAP)