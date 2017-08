Zmiany w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych już w 2018 r.

Podopieczni młodzieżowych ośrodków wychowawczych i ośrodków socjoterapii będą mogli na ich terenie spotykać się ze znajomymi spoza tych placówek - wynika z opublikowanego właśnie projektu rozporządzenia MEN. Do tej pory mogli się widzieć jedynie z rodzicami.

Spotkania z osobami, które nie są najbliższą rodziną wychowanków mow-ów i mos-ów, miałyby się odbywać z poszanowaniem prywatności, na terenie placówki, w której przebywają. W projekcie zaznaczono jednak, że zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich dyrektor ośrodka może zakazać spotkań, jeśli mają one zły wpływ na bezpieczeństwo lub zachowanie wychowanka.

reklama reklama

Projekt rozporządzenia MEN zakłada też wzajemną współpracę mow-ów z Rzecznikiem Praw Obywatelskich - przedstawiciele RPO będą prowadzili w ośrodkach wizytacje i sprawdzali, czy nie dochodzi w nich do nieludzkiego czy poniżającego traktowania.

Inna zmiana mówi, że do specjalnych ośrodków wychowawczych będą przyjmowane nie tylko dzieci z niepełnosprawnością, ale również te, które są zagrożone niedostosowaniem społecznym i chodzą do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. Będą w nim mogły przebywać do ukończenia 18 lat (wychowankowie z niepełnosprawnością do 24. roku życia).

Zobacz: Reforma oświaty

Projekt ustala też zasady współpracy ośrodka ze szkołami podopiecznych, by nie dublować zajęć dodatkowych i wsparcia do nich kierowanego - obie placówki mają wspólnie opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze są przeznaczone dla dzieci i młodzieży powyżej 13. roku życia, niedostosowanych społecznie; kierowani są do nich wyłącznie ci nieletni, wobec których sąd rodzinny wydał postanowienie o zastosowaniu takiego środka wychowawczego. Jest ich w Polsce 96.

Zaś młodzieżowe ośrodki socjoterapii są przeznaczone dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii. Przyjmują podopiecznych na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - jest ich w kraju ok. 80.

Zmiany miałyby wejść w życie od 1 września 2018 r. (PAP)