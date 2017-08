Pomoc żywnościowa 2017 r. - kryteria

Rusza Podprogram 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. W tej edycji paczka jest większa i droższa – każdy uczestnik otrzyma 19 produktów o wartości 269 zł.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa służy wsparciu osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Polega na udostępnianiu pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Na realizację Programu w latach 2014 – 2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości prawie 2,5 miliarda złotych, w większości ze środków unijnych.

Rośnie liczba gmin zaangażowanych w realizację Programu, co oznacza że pomoc trafia do coraz większej liczby osób uprawnionych. Wraz z rozpoczęciem Podprogramu 2016 zasięg terytorialny Programu stopniowo się rozszerzał. Obecnie Programem objęci są mieszkańcy 90% gmin w Polsce.

Każdego roku zwiększa się wartość paczki: o ile w 2014 r. wartość paczki dla jednego odbiorcy wynosiła ok. 40 zł, w 2015 r – 170 zł, to w 2016 r. – już 228 zł. W Podprogramie 2017 w paczce znajdą się już artykuły o wartości 269 zł. Wzrasta też liczba produktów: z 5 na starcie Programu, do 19 w 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. pomoc mogą otrzymywać osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

1028 zł w przypadku osoby w rodzinie,

czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Kto może skorzystać z pomocy?

Z pomocy żywnościowej może skorzystać osoba, której dochód nie przekracza: 1268 zł – jeśli mieszka samotnie lub 1028 zł – jeśli jest osobą w rodzinie oraz jeżeli jednocześnie znajduje się w trudnej sytuacji (spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej) spowodowanej przez m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność czy bezrobocie.

Jak otrzymać pomoc?

Należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Tam można złożyć oświadczenie o dochodzie, jeśli nasza sytuacja nie jest znana ośrodkowi pomocy społecznej. Na podstawie oświadczenia OPS wystawia skierowanie. W skierowaniu wskazane są nazwa oraz adres organizacji pozarządowej, do której musimy się udać po odbiór żywności.

Można również zgłosić się bezpośrednio do lokalnej organizacji pozarządowej i złożyć oświadczenie o dochodzie. Pracownik organizacji pozarządowej w naszym imieniu dopełni formalności związanych z wydaniem skierowania przez ośrodek pomocy społecznej.