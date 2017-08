Legitymacje dla osób niepełnosprawnych 2017 r. - nowe zasady

Zmiany dotyczące legitymacji dla osób z niepełnosprawnością wprowadziła nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Środowisko osób z niepełnosprawnościami od dawna postulowało, by legitymacje - dziś przypominające te szkolne - zostały zastąpione plastikowymi kartami.

Legitymacja jest dokumentem poświadczającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Dzięki legitymacji osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ulg i zniżek.

MRPiPS przypomniało w wydanym we wtorek komunikacie, że zgodnie ze znowelizowanymi przepisami od 1 sierpnia legitymacja wystawiana jest na wniosek osoby niepełnosprawnej, która składając go, musi przedstawić do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.

Legitymacje są wystawiane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż 5 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność) lub 10 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia). Zatem okres ważności legitymacji nie musi pokrywać się z okresem ważności orzeczenia osoby niepełnosprawnej.

Resort podkreślił, że legitymacje wystawione przed 1 sierpnia zachowają ważność na czas w nich określony. Nie trzeba też wymieniać legitymacji wydanych na stałe, te bowiem zachowują ważność bezterminowo. Natomiast za wydanie duplikatu legitymacji od 1 sierpnia pobierana jest opłata w wysokości 15 zł.

W myśl nowych przepisów od 1 września zmieni się również wygląd legitymacji. Nowy wzór przewiduje możliwość zamieszczenia w niej informacji dotyczących stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności. Informacje te będą zamieszczane – wyłącznie za pomocą kodu QR – jedynie na wniosek osoby zainteresowanej.

Nowe legitymacje będą również posiadały oznaczenie w alfabecie Braille’a, a także napisy w językach angielskim i francuskim.

Wzór nowej legitymacji wyłoniono w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wygrał go Piotr Felszyński.

Projekt legitymacji zawiera na awersie białe tło z pastelowym, szaroniebieskim deseniem układającym się w koncentryczne okręgi, w lewym górnym rogu karty jest napis LON (Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej), w którym literę "O" zastępuje ikonka symbolizująca osobę na wózku. Na dole karty znajdują się białe ikonki z symbolami niepełnosprawności: osoba na wózku, niepełnosprawność słuchu, wzroku, intelektualna, osoba z laską, pies asystujący, ręce symbolizujące język migowy.

Na rewersie jest taki sam deseń: po lewej stronie okrągłe, białe ikonki z symbolami niepełnosprawności na pastelowym, szaroniebieskim tle. Nowe legitymacje będą miały formę plastikowych kart, wielkości karty kredytowej.(PAP)