Drewniane budownictwo mieszkaniowe

4 września w Ministerstwie Środowiska została zorganizowana konferencja interesariuszy zatytułowana „Rola Lasów Państwowych w promowaniu drewnianego budownictwa mieszkaniowego”.

Konferencja odbyła się z udziałem ministra środowiska prof. Jana Szyszko, wiceministra infrastruktury i budownictwa Tomasza Żuchowskiego, dyrektora generalnego Lasów Państwowych dr. Konrada Tomaszewskiego, wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artura Michalskiego, wiceprezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska Dariusza Grylaka oraz przedstawicieli przedsiębiorców.

Minister Jan Szyszko otwierając konferencję, podkreślił:

„Nasze działania w zakresie drewnianego budownictwa wpisują się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020. Chcemy wykorzystywać zasoby przyrodnicze Polski dla rozwoju kraju. Budownictwo drewniane, jako element ekobudownictwa, to jeden z sektorów strategicznych naszej gospodarki. Działania te przyczynią się także do realizacji polityki klimatycznej prowadzonej przez resort środowiska”.

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski dodał, że promowanie budownictwa drewnianego jest dobrą inicjatywą, również w kontekście programu Mieszkanie +. Jednocześnie zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby współpraca międzyresortowa doprowadziła do wyeliminowania barier formalno-prawnych dla rozwoju branży.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski uwypuklił rolę Lasów Państwowych w realizacji projektów na rzecz ochrony klimatu oraz zadeklarował wsparcie dla stowarzyszeń działających w branży.

Program kredytowy dla inwestorów indywidualnych

Jednym z elementów współpracy resortu środowiska jest gotowy do uruchomienia program wsparcia dla inwestorów indywidualnych. To pierwszy na polskim rynku program kredytowy dostosowany do budowania w technologii drewnianej. Pozwoli on spopularyzować drewno jako materiał do budowy domów jednorodzinnych.

Oferta finansowa programu kredytowego dla inwestorów indywidualnych została przygotowana przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ). Kredyt opracowany pod kątem budownictwa drewnianego charakteryzuje się częstotliwością wypłaty transz dostosowaną do procesu technologicznego produkcji domu z drewna. Z rozeznania rynkowego BOŚ wynika, że wśród potencjalnych inwestorów występuje duże zainteresowanie tego typu produktem, a jego obecny brak znacznie spowalnia proces realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków pochodzących z kredytu hipotecznego.

Jednocześnie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trwają prace nad uruchomieniem dodatkowych instrumentów wsparcia dla budownictwa drewnianego i budownictwa energooszczędnego.

„Polskie Domy Drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą”

Lasy Państwowe, oprócz wsparcia merytorycznego dla programu kredytowego, będą także inwestować bezpośrednio w drewniane budownictwo.

Podczas konferencji dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski podkreślił:

„Lasy Państwowe planują zainwestować w wielorodzinne budynki drewniane, które zostaną zbudowane na zarządzanych przez nie gruntach. To projekt o nazwie Polskie Domy Drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą. Mieszkania te będą wynajmowane na wolnym rynku”.

Lasy Państwowe już w tym roku rozpoczęły proces inwestycyjny i wybudowały ponad 50 budynków w technologii drewnianej. Określiły także standard techniczny, jaki powinny spełniać tego typu obiekty. Ponadto przeszkoliły ponad 300 swoich pracowników z zakresu procesu inwestycyjnego wykorzystującego drewno jako surowiec budowlany.

Z myślą o przyszłych inwestorach, w najbliższym czasie Lasy Państwowe utworzą krajowe Centrum Promocji Drewna, gdzie będzie można uzyskać kompleksową wiedzę, jak wybudować dom z drewna oraz informacje o dostępnych instrumentach wsparcia.

List intencyjny

W celu intensyfikacji działań na rzecz rozwoju drewnianego budownictwa w Polsce minister Jan Szyszko oraz dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski podpisali list intencyjny. Obie strony wyrażają w nim gotowość do podjęcia współpracy merytorycznej w ramach projektu „Polskie domy drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą”. Dążyć będą także do stworzenia ogólnokrajowych instrumentów wsparcia dla rozwoju tego typu budownictwa w Polsce.

W ramach współpracy zostanie powołany zespół roboczy. W jego skład wejdą m.in.: przedstawiciele administracji rządowej, branży budowlanej, instytutów badawczych, uczelni oraz eksperci zewnętrzni.

Korzyści środowiskowe

Obecnie większość krajowej produkcji domów drewnianych znajduje swoich odbiorców w krajach Europy Zachodniej. Współpraca resortu środowiska oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa ma natomiast na celu umożliwienie jak najszerszego rozwoju budownictwa drewnianego w Polsce. Potencjał branży jest ogromny, a przedsięwzięcia tego typu niosą ze sobą także szereg korzyści środowiskowych. Drewno to bowiem najbardziej ekologiczny surowiec budowlany. Jego zastosowanie w budownictwie przyczynia się do poprawy bilansu węgla oraz do ochrony klimatu.

