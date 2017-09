Nowe normy emisyjne dla domowych kotłów grzewczych już od 1 października 2017 r.

Resort rozwoju w środowym komunikacie poinformował, że w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ws. sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

Dokument, który był przygotowywany w porozumieniu z resortem środowiska Ministrem Środowiska, został wcześniej poddany procedurze notyfikacji w Komisji Europejskiej.

Regulacja, która zacznie obowiązywać od 1 października 2017 r., przewiduje restrykcyjne wymagania dla kotłów produkowanych i instalowanych w Polsce. Rozwiązania te dotyczyć będą kotłów do 500 kW, czyli tych używanych w gospodarstwach domowych oraz małych i średnich zakładach.

Ministerstwo wskazało, że jest to pierwsze z działań realizowanych w ramach programu Czyste Powietrze rekomendowanego przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów w pierwszym kwartale tego roku. Celem programu jest aktywne przeciwdziałanie szkodliwym dla zdrowia i życia ludzi stężeniom substancji w powietrzu, przede wszystkim pyłów PM2,5 i PM10.

"Przez lata administracja rządowa nie robiła nic, aby wyeliminować z obrotu handlowego +kopciuchy+ będące podstawowym źródłem niskiej emisji, przyczyniające się do tego, że 33 spośród 50 miast Unii Europejskiej z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem zlokalizowanych jest w Polsce. Wydanie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmienia tę sytuację w sposób diametralny. Regulacja nakłada na wprowadzających do obrotu kotły stosowanie wymagań konstrukcyjnych mających wpływ na poziom emisji tlenku węgla, organicznych związków gazowych oraz pyłu, jak również zakaz stosowania rusztu awaryjnego" - podkreślono w komunikacie.

Rozporządzenie wprowadza okres przejściowy, zgodnie z którym kotły grzewcze wyprodukowane do 1 października 2017, będzie można wprowadzić do obrotu i do użytkowania do końca czerwca 2018 roku. Ma to pozwolić na sprzedaż i instalację kotłów, które zostały wyprodukowane jeszcze przed wejściem w życie tej regulacji.

Ministerstwo zapowiedziało, że w najbliższym czasie wicepremier Mateusz Morawiecki przeprowadzi na forum KERM przegląd stanu zaawansowania pozostałych inicjatyw rządowych objętych programem Czyste Powietrze. Tematyka poprawy jakości powietrza ma być też tematem spotkania z organizacjami pozarządowymi, ekspertami oraz przedstawicielami samorządu terytorialnego, które odbędzie się 18 września w siedzibie resortu rozwoju. (PAP)

