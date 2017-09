Uchwała antysmogowa 2018 r. - woj. śląskie

W uchwale antysmogowej, która weszła w życie w woj. śląskim z początkiem września, nie chodzi o karanie, ale edukowanie ludzi, by wiedzieli, że jakość powietrza zależy od nich – powiedział marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa w poniedziałek w Katowicach.

Marszałek zainaugurował w poniedziałek konferencję pt. „Realizacja Programu ochrony powietrza oraz uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego”, adresowaną do przedstawicieli gmin i straży gminnych. Z udziałem kilkuset uczestników omówiono możliwości kontroli zapisów uchwały antysmogowej.

„Dzisiaj ruszamy z edukacją, szkolimy urzędników, strażników. W tej uchwale nie chodzi o to, by karać ludzi, ale by edukować. To musi iść dalej, trzeba ludzi wyedukować, że przez to, czym palimy w piecach, zanieczyszczamy powietrze, że przez to żyjemy krócej o około rok, chorujemy częściej na wiele groźnych chorób, a Śląsk jest najbardziej zanieczyszczonym regionem w Europie. Z tym musimy dać sobie radę, temu musimy powiedzieć stop” – powiedział marszałek Saługa dziennikarzom.

„Chcemy zaprząc do tej walki wszystkie organizacje, gminy, urzędy, stąd spotkanie z przedstawicielami gmin - z ludźmi, którzy będą odpowiedzialni za realizację uchwały antysmogowej na poziomie gmin, miast, powiatów” – dodał marszałek Saługa.

Zapisy uchwały, która wchodzi w życie 1 września br. i ma obowiązywać na obszarze całego województwa przez cały rok, dotyczą wszystkich użytkowników pieców, kotłów i kominków na paliwo stałe. Od chwili jej wejścia w życie nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent.

Sama uchwała nie zakazuje jednak spalania węgla czy drewna, tylko złych jakościowo paliw. Uchwała wprowadza też istotne zapisy dla tych, którzy planują instalację urządzeń grzewczych. Po 1 września użytkownicy będą mieli określony czas, by zaopatrzyć się w kotły minimum klasy 5 lub spełniające wymogi ekoprojektu.

Harmonogram wymiany pieców i kotłów został rozłożony na 10 lat i wskazuje cztery daty graniczne wymiany kotłów w zależności od długości ich użytkowania. W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5 do 10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na kotły 3 i 4 klasy była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do końca roku 2027.

Anna Gumułka (PAP)