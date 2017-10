Podwyższenie do kwoty minimalnej wysokości emerytury pobieranej przez kobiety

Odpowiedź: Od 1 października 2017 r. wymiar okresów składkowych i nieskładkowych uprawniających kobiety do podwyższenia emerytury do kwoty najniższego świadczenia wynosi 20 lat. W związku z tym ZUS z urzędu, a więc bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków, dokona podwyższenia emerytur niższych od kwoty najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2017 r. (tj. 1000 zł) przysługujących kobietom, które osiągnęły podwyższony wiek emerytalny w okresie:

● od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r., które udowodniły staż składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat, a nie udowodniły stażu składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 21 lat,

● od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2017 r., które udowodniły staż składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat, a nie udowodniły stażu składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 22 lata.

Bez zmian pozostał natomiast wymiar stażu uprawniającego mężczyznę do najniższej emerytury - wynosi on 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych.

