Terminy składania wniosków w programie Maluch+ 2018

„MALUCH+” 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Adresatami programu są jednostki samorządu terytorialnego – w szczególności gminy, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W 2018 r. resort rodziny chce rozdysponować na ten cel 450 mln złotych - 3 razy więcej środków niż dotychczas.

Liczba instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i miejsc dysponowanych przez te instytucje stale się zwiększa, jednak nadal jest to kropla w morzu potrzeb. Wychodząc temu naprzeciw, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu.

Łącznie do rozdysponowania jest 450 mln zł (w rezerwie celowej - 250 mln zł, w planie finansowym Funduszu Pracy – 200 mln zł). To trzy razy więcej niż obecnie. Co więcej, zwiększona pula środków na miejsca opieki dla maluchów stanowi niemal równowartość połowy kwoty (1 mld zł), jaką w skali roku ponoszą na żłobki te wszystkie gminy w Polsce, w których tego typu placówki już funkcjonują.

Więcej informacji – w ogłoszeniu o konkursie.

Poniżej przedstawiamy terminy złożenia wniosków:

GMINY, POWIATY, SAMORZĄDY WOJEWÓDZTWA

Do 24 listopada 2017 r . na utworzenie i funkcjonowanie żłobka, klubu dziecięcego, zatrudnienie dziennego opiekuna (moduł 1a, 1b)

dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania nie przekracza 3 mln zł (moduł 1a)

dofinansowywane będą zadania na terenie gmin, gdzie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce (moduł 1b) lub

lub nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania przekracza 3 mln zł (moduł 1b)

Do 17 listopada 2017 r. na funkcjonowanie miejsc w instytucjach opieki utworzonych przez gminy przy udziale środków z programu „MALUCH” (moduł 2)

OSOBY FIZYCZNE, OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Do 17 listopada 2017 r. - na utworzenie i funkcjonowanie żłobka, klubu dziecięcego, zatrudnienie dziennego opiekuna (moduł 3)