Jak urząd może ograniczyć liczbę odwołań i skarg?

Obecnie w każdej sprawie rozpatrywanej na wniosek urzędnicy muszą sprawdzać, czy strona popełniła błędy w toczącym się postępowaniu. Muszą też sprawdzić, czy i jak można je poprawić. Wykrycie błędu obliguje urząd do poinformowania o nim strony. Ustawodawca liczy na to, że obywatele przedstawią dodatkowe dowody i nie będzie konieczności wydawania decyzji negatywnej. A to powinno zmniejszyć liczbę odwołań i skarg.