Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wobec aktu gminy

Problem polega na tym, że ustawodawca nie wskazał zakresu nadzoru organów administracji rządowej nad jednostkami samorządu terytorialnego (JST). W orzecznictwie zwraca się uwagę, że nadzór dotyczy nie tylko działalności podejmowanej przez JST na podstawie prawa administracyjnego (np. podejmowanie uchwał, wydawanie decyzji itd.). Dotyczy on również czynności podejmowanych w formach właściwych dla prawa cywilnego (np. zawieranie umów). Zakres przedmiotowy został jednak ograniczony w przypadku rozstrzygnięć nadzorczych.

W świetle wyroku WSA w Olsztynie z 1 lipca 2014 r. (sygn. akt II SA/Ol 608/14) wojewoda nie posiada kompetencji do stosowania rozstrzygnięcia nadzorczego do innych form niż uchwały i zarządzenia. Nie ma go więc np. w stosunku do oświadczenia rady gminy zawierającego stanowisko w określonej sprawie.

Z drugiej strony - niektóre sprawy muszą być załatwiane w formie uchwały lub zarządzenia. I zastosowanie w takim przypadku przez organ gminy innej niż uchwała lub zarządzenie nazwy wydanego aktu nie może prowadzić do wyłączenia nadzoru wojewody (zob. np. wyrok NSA z 7 grudnia 1993 r., sygn. akt SA/Wr 1143/93).

