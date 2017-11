Wydatki na ochronę zdrowia 2018 r.

Szybszy wzrost nakładów na ochronę i osiągnięcie 6,8 proc. PKB w 2023 r. - przewiduje jedna z trzech poprawek, jakie organizacje pacjentów zaproponowały do rządowego projektu ws. wzrostu nakładów na zdrowie.

Na zaplanowanym na środę posiedzeniu komisji zdrowia ma odbyć się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który przewiduje stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB w 2025 r. (zakłada on, że w 2018 r. na ten cel będzie przeznaczone 4,67 proc. PKB, a rok później 4,86 proc.). Dodatkowe środki w pierwszej kolejności mają być przeznaczane na świadczenia opieki zdrowotnej (m.in. na te, do których są najdłuższe kolejki).

Blisko 40 organizacji pacjentów wspólnie przygotowało propozycje trzech poprawek do rządowego projektu. Jak poinformowała PAP Fundacja Onkologiczna "Alivia", poseł klubu Kukiz'15 Jerzy Kozłowski zadeklarował, że zgłosi je komisji zdrowia. Poseł potwierdził taki zamiar.

Organizacje zaproponowały, by w przyszłym roku na ochronę zdrowia było przeznaczone 4,8 proc. PKB, a następnie finansowanie wzrastało corocznie o dodatkowe 0,4 proc. PKB. Docelowy poziom finansowania został wyznaczony na 6,8 proc. PKB; miałby on zostać osiągnięty w 2023 r., czyli do końca kolejnej kadencji Parlamentu.

W uzasadnieniu do poprawki organizacje wskazały, że 6,8 proc. PKB to średni poziom finansowania w państwach UE, który pozwala na zabezpieczenie odpowiedniej dostępności i jakości opieki zdrowotnej. "W państwach Europy Środkowo-Wschodniej państwem o podobnym poziomie wydatków jest chociażby Republika Czeska, zapewniająca, według danych międzynarodowych organizacji, lepszy poziom opieki niż Polska" - podkreślono w uzasadnieniu.

Druga poprawka precyzuje, że dodatkowe środki mają być przeznaczone na "finansowanie pacjentocentrycznego systemu ochrony zdrowia, charakteryzującego się na wprowadzaniu mierzalnych zmian wpływających na skuteczność opieki oraz satysfakcję pacjentów".

Kolejna poprawka przewiduje powołanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zespołu, który będzie wyznaczał mierzalne cele dla rządu w dziedzinie ochrony zdrowia. W skład zespołu wchodziliby przedstawiciele organów administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pracodawców, związków i samorządów zawodowych oraz organizacji pacjenckich.

Propozycje poprawek zostały przekazane do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o przedstawienie stanowiska rządu. Przesłano je też m.in. do parlamentarzystów i członków Rady Dialogu Społecznego. Rzecznik Fundacji Onkologicznej "Alivia" poinformował PAP, że w środę przed posiedzeniem komisji zdrowia zaplanowano spotkanie przedstawicieli organizacji pacjentów z prezydium komisji.

Pod propozycjami poprawek podpisało się niemal 40 organizacji, m.in. Fundacja "My Pacjenci", Fundacja Onkologiczna "Alivia", Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Fundacja "Onkoludki" i Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

Z raportów OECD wynika, że średnia wysokość środków publicznych przeznaczanych na ochronę zdrowia w krajach rozwiniętych gospodarczo to 6,7 proc PKB. W 2015 r. Polska zajęła w tym zestawieniu jedno z ostatnich miejsc, przeznaczając na zdrowie 4,5 proc. PKB. Za Polską ulokowały się: Litwa (4,4 proc. PKB), Korea (4 proc. PKB), Turcja (4 proc. PKB), Łotwa (3,4 proc. PKB) oraz Meksyk (3 proc. PKB).

MZ szacuje, że w 2017 r. wydatki na ochronę zdrowia w odniesieniu do PKB z roku ubiegłego wyniosą 4,73 proc. Ministerstwo, poproszone przez PAP o wyjaśnienia ws. mniejszego wskaźnika w 2018 r. (4,67 proc. PKB), zwróciło uwagę, że w 2017 r. "wskaźnik 4,73 proc. PKB jest planowany po dokonaniu jednorazowych zwiększeń w ciągu roku; początkowy plan na rok 2017 (porównywalny do planu na 2018 r. ujętego w projektowanej ustawie) wynosił 4,61 proc. PKB".

Projekt przewidujący stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia przygotowało również Porozumienie Zawodów Medycznych, skupiające kilkanaście związków i organizacji zrzeszających pracowników służby zdrowia. Zaproponowano w nim, by w 2018 r. na ten cel przeznaczono nie mniej niż 5,2 proc. PKB, w 2019 – 5,7 proc., a w 2020 r. – 6,2 proc. Docelowy poziom finansowania wyznaczono na nie mniej niż 6,8 proc. PKB. Pod projektem zbierane są obecnie podpisy.

Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia było głównym postulatem lekarzy rezydentów, którzy protestowali od 2 października, m.in. prowadząc głodówkę. W zeszłym tygodniu zakończyli protest głodowy i zapowiedzieli, że będą wypowiadać klauzulę opt-out, która pozwala im pracować dłużej, niż przewidują obowiązujące normy.(PAP)

autor: Olga Zakolska