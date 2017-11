Zakaz e-handlu w niedziele już w 2018 r.

Dwie trzecie oczekiwań Solidarności ws. handlu w niedziele została spełniona w przyjętej ustawie – powiedział PAP przedstawiciel związku Alfred Bujara. Zapowiedział, że „S” będzie walczyć o objęcie ustawą też e-handlu oraz centrów logistycznych.

Alfred Bujara, przewodniczący krajowej sekcji pracowników handlu NSZZ "Solidarność" powiedział PAP, że ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele „spełnia dwie trzecie oczekiwań związku”. „Ta jedna trzecia cały czas czeka na spełnienie” – dodał. Ocenił, że „można powiedzieć, że przyjęta ustawa satysfakcjonuje związek, ale nie do końca”.

reklama reklama

Podkreślił, że „jest to początek zmian, jeśli chodzi o warunki i standardy w sektorze handlu, taki po 28 latach powrót pracowników handlu do Europy”. „Dla nas, dla pracowników handlu dzisiejszy +czarny piątek+ jest dobrym piątkiem” – dodał żartobliwie.

Przypomniał, że związek oczekiwał wprowadzenia zakazu handlu w cztery niedziele już od przyszłego roku. „Nie udało się tego osiągnąć, ale mamy w ustawie zapisany kalendarz dochodzenia do wszystkich niedziel” – dodał. „Jesteśmy o tyle usatysfakcjonowani, że jest +twardy zapis w ustawie+ dochodzenia do wszystkich wolnych niedziel, bo wcześniej istniało zagrożenie, że nie będzie tego kalendarza” – tłumaczył.

Powiedział, że związek ma uwagi do dwóch kwestii, które przewidywał projekt, a które nie znalazły się w przyjętej ustawie. Wyjaśnił, że chodzi o to, że z ustawy „wyrzucone zostały centra logistyczne i dystrybucyjne”. „Tam, za murami, gdzie opinia publiczna nawet nie ma możliwości zobaczyć w jakich warunkach pracują tysiące ludzie, oni nie będą mieli wolnej niedzieli” – argumentował Bujara. Zapowiedział, że związek „będzie się cały czas domagał wpisania do ustawy także centrów logistycznych i dystrybucyjnych". Przypomniał, że zgodnie z zapisami obywatelskiego projektu ustawy przygotowanego przez Solidarność praca w niedziele w tych przedsiębiorstwach byłaby dopuszczalna za zgodą pracownika i dodatkowym wynagrodzeniem.

Zwrócił uwagę, że „z ustawy +został wyjęty+ też e-handel, z uwagi na notyfikację”. Bujara powiedział, że „tutaj rząd zagwarantował związkowi, że będzie notyfikować tę kwestię i później ustawa w tym miejscu zostanie znowelizowana”. Wyraził nadzieję, że „ustawa obejmie e-handel w ciągu najbliższego roku”.

Zobacz: Pracownicy

Bujara zaznaczył też, że „gdyby okazało się, że pracodawcy znaleźliby sposoby na +obejście ustawy+ to rząd obiecał, że będzie monitorować sytuacje w tym zakresie i znowelizuje ustawę, gdyby okazało się to możliwe”. „Wiemy, że pracodawcy „będą wszystko robili, żeby w jakiś sposób obchodzić zakaz” – dodał.

Pytany, czy Solidarność będzie próbowała wprowadzić do ustawy zmiany podczas jej procedowania w Senacie, Bujara wyraził przypuszczenie, że w tych dwóch najważniejszych sprawach, do których związek ma zastrzeżenia, nie będą raczej możliwe zmiany. „Bo to byłyby bardzo istotne, systemowe zmiany” – wyjaśnił.

Uchwalona ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele zakłada, że od 1 marca 2018 r. będą dwie niedziele handlowe w miesiącu - pierwsza i ostatnia; w 2019 r. handlowa będzie ostatnia niedziela każdego miesiąca, od 2020 r. ma obowiązywać zakaz handlu w niedziele. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Projekt ustawy trafił do Sejmu jesienią ubiegłego roku jako inicjatywa obywatelska autorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład wchodzi m.in. NSZZ "Solidarność".(PAP)