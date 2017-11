Od 25 maja 2018 r. wszyscy administratorzy danych muszą spełniać wymogi określone w unijnym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO).

Trzeba przy tym pamiętać, że rozporządzenie to znacząco zmieni dotychczasowe podejście do ochrony danych, zaś administratorzy danych w większym niż dotąd stopniu staną się podmiotami odpowiedzialnymi za to, by dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem.

Oznacza to, iż muszą oni dokonać szczegółowej weryfikacji stosowanych dotychczas rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych i w wielu przypadkach je zmodyfikować. Jednocześnie muszą być przygotowani na właściwą realizację zwiększonych praw osób, których dane dotyczą.

Niestosowanie się do nowych zasad przetwarzania danych osobowych może m.in. skutkować odpowiedzialnością finansową – administracyjnymi karami pieniężnymi nawet do 20 milionów euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu albo odpowiedzialnością cywilną, gdyż osoby, których dane dotyczą, będą miały prawo dochodzić od administratora danych lub podmiotu przetwarzającego odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową spowodowaną naruszeniem przepisów rozporządzenia.

Ponieważ do rozpoczęcia stosowania nowych zasad przetwarzania danych osobowych pozostało już tylko pół roku, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zachęca, by sprawdzić stan swojej wiedzy w tym zakresie i przeanalizować, czy wszystkie stosowane rozwiązania, procedury czy formularze są z zgodne z nowymi przepisami.

Pomocny w dokonaniu takiego przeglądu może być przygotowany przez GIODO materiał „Czy jesteś gotowy na RODO?” zwracający uwagę na najważniejsze zagadnienia i obszary, w których następować będą znaczące zmiany.

Jednocześnie każdemu administratorowi danych pozwoli on ocenić stan jego gotowości do reformy systemu ochrony danych osobowych.

