E-wnioski dot. dopłat bezpośrednich już od 15 lutego 2018 r.

Rada Ministrów przyjęła w czwartek projekt ustawy dotyczący składnia wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i płatności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w formie elektronicznej - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Zaproponowano wprowadzenie zasady składania wszystkich wniosków zarówno o dopłaty bezpośrednie, jak i w ramach unijnych programów wsparcia (PROW) w formie elektronicznej.

W 2018 r. możliwe będzie składanie – zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich – stosownego oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z 2017 r. Szacuje się, że z tej możliwości skorzysta ok. 200-300 tys. rolników, co stanowi ok. 15-22 proc. wszystkich beneficjentów systemu wsparcia bezpośredniego.

Możliwość złożenia oświadczenia – zamiast wniosku – ma także dotyczyć wybranych działań obszarowych PROW.

Oznacza to uproszczenie procedury wnioskowania o płatności bezpośrednie i pomoc w ramach wybranych działań obszarowych PROW - tłumaczył PAP minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. "Chcemy, by od następnego roku 100 proc. rolników złożyło wnioski elektronicznie. Opracowujemy strategie informacyjna i wspieranie rolników w zakresie wspierania tych wniosków włączając w to Izby Rolnicze, Ośrodki Doradztwa Rolniczego i inne podmioty, które będą zainteresowane współpracą np. szkoły rolnicze" - powiedział. Dodał, że złożenie wniosku o dopłatę jest "prawem a nie obowiązkiem".

Jak poinformował minister, w ustawie o wspieraniu rozwoju w latach 2014-2020 zmieniona została zasada konkurencyjności, podniesiony został próg, od którego trzeba stosować ustawę o zamówieniach publicznych z 20 tys. zł do 30 tys. euro, tj. do takiego samego progu, jaki obowiązuje dla zamówień publicznych. "Chcemy przyspieszyć proces zawierania umów i rozpatrywania wniosków " - wyjaśnił Jurgiel.

Umożliwiono również wskazanym podmiotom i beneficjentom określanie tylko jednego kryterium oceny ofert – ceny lub kosztu - zaznacza CIR.

Znowelizowane przepisy mają wejść życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać 15 lutego 2018 r. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska